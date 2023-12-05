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مقتل امرأة أميركية بعضة سمكة قرش في الباهاماس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 10:55 صباحا
مقتل امرأة أميركية بعضة سمكة قرش في الباهاماس
سمكة قرش بيضاء كبيرة تسبح على بعد حوالي 50 مترا من سواحل كايب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية في 15يوليو 2022. (أ ف ب)
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قتلت امرأة أميركية، الإثنين، خلال ممارستها التجديف قبالة شاطئ أحد المنتجعات في الباهاماس إثر تعرضها لهجوم من سمكة قرش، وفق بيان أصدرته شرطة هذه الجزر.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن البيان أن « المرأة أميركية (44 عاما) كانت تمارس التجذيف برفقة رجل قبالة شاطئ منتجع يقع في غرب (جزيرة) نيو بروفيدنس عندما عضتها سمكة قرش».

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وأشارت الشرطة إلى فتح التحقيق في الحادث، بعدما نقل أحد عناصر الإنقاذ البحري من المجمع الفندقي المرأة والرجل إلى الشاطئ قبل إجراء الإسعافات الأولية لهما.

تسجيل 89 هجوما لأسماك قرش العام الماضي
وتشكّل السياحة عنصراً أساسياً في اقتصاد جزر الباهاماس، وهي أرخبيل يضم أكثر من ثلاثة آلاف جزيرة وتكثر فيه المجمعات الفندقية على شاطئ البحر.

وسُجل في العام الماضي 89 هجوما من أسماك قرش في كل أنحاء العالم، وفقًا لقاعدة البيانات «إنترناشيونل شارك أتاك» التي يديرها متحف التاريخ الطبيعي في فلوريدا الأميركية.

وقتلت سمكة قرش في العام 2019 أيضاً، امرأة أميركية كانت تمارس الغوص مع عائلتها في الباهاماس.

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