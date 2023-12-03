  • Alwasat News
Atwasat

مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الأفريقية بأسلوب مختلف في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 04:01 مساء
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الأفريقية بأسلوب مختلف في باريس
المصممة الفرنسية الكاميرونية لورانس شوفان-بوتو داخل متجرها في باريس بتاريخ 21 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

في إحدى الليالي الخريفية في باريس، يخلع عدد من الوافدين أحذيتهم عند مدخل متجر «لورانس إيرلاين» للأزياء الأفريقية، ثم يرتدون قطعة من الملابس ويختارون آلة موسيقية لحضور حفلة خاصة يحييها المغني وعازف الغيتار النيجيري كيزيا جونز.

وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس» قبل سفرها إلى ساحل العاج حيث تمضي نصف وقتها، تقول المصممة الفرنسية الكاميرونية لورانس شوفان-بوتو إن عرض الأزياء في باريس «لن يكون الهدف النهائي»، مضيفةً «من المنطقي أكثر أن نقدّم تجارب نكتشف فيها أسلوباً جديداً للتعامل مع الملابس والوجود وارتداء الأزياء».

ولا تشارك المصمم التي تصنّع تصاميمها في ساحل العاج، في أسبوع الموضة في باريس، لكنها افتتحت متجرها في وسط العاصمة الفرنسية في يونيو الفائت، ساعيةً إلى إبراز الموضة بأسلوب مختلف، 

وللتعرف إلى مجموعتها الجديدة، دعت المصممة نحو 15 شخصاً إلى متجرها لحضور حفلة موسيقية تفاعلية لكيزيا جونز الذي عُرف بفضل أدائه في مترو باريس واشتهر سنة 1992 بأغنية منفردة عنوانها «ريذم إز لوف»  ويمتزج فيها أسلوبا البلوز والفانك.

ويستمتع المدعوون بالموسيقى بعدما يختار كل منهم قطعة ملابس ثم يتحدث مع المغني النيجيري الذي تتولى شوفان-بوتو تصميم ملابسه منذ أكثر من عشر سنوات.

جون باتيست مرتدياً كيمونو من تصميم لورانس
وقبل أسابيع قليلة، أدّى النجم الموسيقي الأميركي جون باتيست مرتدياً كيمونو من تصميم لورانس أغنية (La bohème) برفقة الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، خلال عشاء خاص ضمّ نخبة من مصممي الأزياء العالميين.

الكاميرون تستبدل أوراق الموز بأكياس البلاستيك
مصممو أزياء شباب يشقون طريقهم على الساحة الصومالية
لندن تستعرض أزياء المسلمات حول العالم

وتقول المصممة «شعرت بالفخر عندما علمت أن باتيست ارتدى قطعة ملابس صُمّمت في أفريقيا»، وتشير لورانس إلى أنّ هذا الكيمونو المصنوع من قماش فاسو دان فاني الذي يجري إحضاره من بوركينا فاسو «يعود إلى الثقافة اليابانية وجرى تصنيعه في أحد مشاغلي في ساحل العاج»، مضيفةً «كان وسيلة لتسليط الضوء على جمال أفريقيا». ومن بين زبائن المصممة المغني البلجيكي ستروماييه المعروف بحبّه للألوان والرسوم التي تتميّز بها الماركة.

تعلّمت لورانس فنّ الأزياء في استوديو «بيرسو» في باريس ثم عملت لدى دار «لوي فويتون» وفي دور أزياء مختلفة، وصمّمت أولى مجموعاتها في ساحل العاج قبل أن تفتتح متجراً لها في لندن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

قماش الواكس من أساسيات الموضة الأفريقية
وتستخدم موادا بلاستيكية وقماش الواكس الذي أحضره الهولنديون من إندونيسيا إلى أفريقيا ثم بدأ المصممون المحليون ينسبونه إليهم، وجاء استخدام قماش الواكس لما تمثّل بعض نقشاته تفاصيل حياة النساء من أساسيات الموضة الأفريقية.

وكانت تسعى شوفان-بوتو إلى إعادة استخدام هذا القماش ضمن سياق جديد وإظهار جانب آخر من الابتكار، بعيداً عن الكليشيهات.

ولا تزال حتى اليوم تستخدم قماش الواكس لكنّها تسعى إلى إبراز قطن غرب أفريقيا الذي يجري تصديره بشكل أساسي لاستخدامه في تصنيع قطع الملابس ذات الاستخدام الواحد.

وتقول «في ساحل العاج، نحن محظوظون بوجود القطن الذي يُنسَج في غونفرفيل»، مضيفةً «من المهم إبراز كل المواد التي يمكن إيجادها في أفريقيا الغربية وإعادة إدخالها إلى خزائن الملابس المعاصرة».

وكانت ماركة «لورانس ايرلاين» أُطلقت بدايةً على أنها ماركة نسائية ثم استحالت للأزياء الرجالية بعدما اتّضح وجود «عدد كبير من الزبائن الرجال العالميين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً» بالتصاميم الخاصة بها.

وتقول لورانس «تخصصت في القمصان التي كانت بمثابة لوحة قماشية لي»، وتوفر مصممة الأزياء راهناً ملابس «بسيطة وفي الوقت نفسه قوية لناحية اختيار المواد والألوان والرسوم»، وأعادت خلال الصيف المنصرم إطلاق أزياء نسائية ترتديها بنفسها.

وتختم حديثها بالقول «كنت منذ البداية فنانة تنجز عملها في مكان صغير وتقوم بتجارب»، لكنّ الوقت حان «لترسيخ وجود لي» و«مشاركة ملابس ولحظات أصيلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»

«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة

«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة
ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر

ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر
العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ومجلس الدولة يطالب بـ«تشريعات»

العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ...
حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة

حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة
سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)

سقوط أحد صواريخ «القبة الحديدية» داخل «إسرائيل» (فيديو)
الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري بالكونفدرالية غدًا

الهلال يقرر دخول الجماهير مجانًا في مباراته أمام مودرن فيوتشر المصري ...
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة

الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»

مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»
شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»

شاهد: مزايا وعيوب التعدد الوظيفي في برنامج «صباح الوسط»
الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وحشية بخطط القتل الجماعي في غزة

الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وحشية بخطط القتل الجماعي في غزة
كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ألمانيا (شاهد)

تعطل حركة الطيران والسكك الحديد.. تساقط الثلوج بكثافة يشلُّ الحركة في جنوب ...
المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»

المدينة يفوز على أساريا بثنائية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى من «دورينا»
الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار

الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أحد أحفاد مؤسس «إيرميس» يعتزم تبني عامله المنزلي لتوريثه ثروته
أحد أحفاد مؤسس «إيرميس» يعتزم تبني عامله المنزلي لتوريثه ثروته
إقبال سياحي على الأنفاق المتفحمة في قاعدة زيليافا في كرواتيا
إقبال سياحي على الأنفاق المتفحمة في قاعدة زيليافا في كرواتيا
ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
البيرو تسمح بزيادة عدد زوار ماتشو بيتشو لـ5600 شخص يوميا
البيرو تسمح بزيادة عدد زوار ماتشو بيتشو لـ5600 شخص يوميا
مربو ماشية بريطانيون يقدّمون جلسات معانقة مع أبقارهم لتخفيف التوتر
مربو ماشية بريطانيون يقدّمون جلسات معانقة مع أبقارهم لتخفيف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق
تلميذان ليبيان يفوزان بذهبية وفضية البطولة العربية الأولى ......
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023
أبرز الراحلين في العالم سنة 2023...
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا...
«ساغرادا فاميليا» تحتفل بتشييد برجين من سلسلة أبراج كاتبي الإنجيل
«ساغرادا فاميليا» تحتفل بتشييد برجين من سلسلة أبراج كاتبي ......
هل سقط نيزك في فرنسا؟.. حفرة غامضة في سقف سيارة تثير الجدل
هل سقط نيزك في فرنسا؟.. حفرة غامضة في سقف سيارة تثير الجدل...
المزيد
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الأفريقية بأسلوب مختلف في باريس
مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الأفريقية بأسلوب ......
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته
ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا وإجلاء متنزّهين حول فوهته...
مدرسة بستنة لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي في المغرب
مدرسة بستنة لإدماج الشباب وتوعيتهم بالتغير المناخي في المغرب...
مربو ماشية بريطانيون يقدّمون جلسات معانقة مع أبقارهم لتخفيف التوتر
مربو ماشية بريطانيون يقدّمون جلسات معانقة مع أبقارهم لتخفيف ......
البيرو تسمح بزيادة عدد زوار ماتشو بيتشو لـ5600 شخص يوميا
البيرو تسمح بزيادة عدد زوار ماتشو بيتشو لـ5600 شخص يوميا...
المزيد