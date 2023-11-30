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بريطانيا قلقة بشأن بيع «تليجراف» لشركة مرتبطة بالإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 10:45 مساء
بريطانيا قلقة بشأن بيع «تليجراف» لشركة مرتبطة بالإمارات
رجل يتصفح جريدة «ديلي تليجراف» (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وزيرة الإعلام البريطانية لوسي فريزر إنها ستتدخل للتدقيق بشأن استحواذ صندوق «ريد بيرد» المدعوم من أبوظبي على مجموعة «تليجراف» الإعلامية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة لأن ذلك قد يؤثر على دقة عرض الأخبار أو حرية التعبير.

ويجري بيع جريدة «ديلي تليجراف» ومجلة «سبكتيتور» اللتين تميلان إلى تيار اليمين والمفضلتين لدى حزب المحافظين الحاكم بعد أن استحوذت عليهما «لويدز بانكينج جروب» عقب نزاع طويل الأمد مع الملّاك السابقين، أسرة باركلي، لكن الحكومة أبلغت «ريد بيرد» في الرسالة بأن الوزيرة قلقة إزاء احتمال تأثير ذلك على عمليات «تليجراف»، بحسب وكالة «رويترز».

- الحكومة البريطانية تدرس التدخل في عملية بيع جريدة «تلغراف»

وقالت فريزر في بيان «كاتبت وزارتي اليوم أسرة باركلي وصندوق ريد بيرد، وهما المالكان الحالي والمقترح لمجموعة تليجراف الإعلامية، لإخطارهما بأنني سأصدر مذكرة تدخل للمصلحة العامة».

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