رصد خلد في جنوب أفريقيا بعد انقراض هذا النوع مدى 87 سنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فريق من الباحثين من منظمة غير حكومية محلية ومن جامعة بريتوريا بدأوا في دراسة هذه الثدييات آكلة الحشرات منذ العام 2021، في بيان أمس الثلاثاء، أنهم رصدوا حيوانين من النوع المعروف بقدرته على «التنقّل» في الرمال، على الشواطئ المحيطة بمدينة بورت نولوث الساحلية الصغيرة (شمال غرب)، ورُصد آخر حيوان من هذا النوع عام 1936.

اعتقد العلماء أنه انقرض بصورة تامة، قبل أن يجري العثور على آثار خلد، وهو حيوان صغير أعمى ذو فراء كثيف ويتمتع بحاسة سمع قوية، بعد اختفاء هذا النوع مدى 87 سنة في جنوب أفريقيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت إستر ماثيو، المديرة الميدانية لمنظمة «اندينجرد وايلد لايف ترست» غير الحكومية في جنوب أفريقيا، إن مهمة المدافعين عن البيئة والمتخصصي في علم الوراثة كانت صعبة، إذ «كان يومياً يجري تفتيش موائل على عمق 18 كيلومتراً في الكثبان الرملية».

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وأضافت ماثيو «من الصعب العثور على حيوان الخلد، لأن النفق الذي يحفره أثناء تنقّله بين الرمال يختفي خلفه، ولا يترك تالياً أي أثر»، وتابعت «لقد كانت عملية البحث عن الحيوان بمثابة رواية بوليسية».

يعيش في جحور عميقة ويستعين بالسمع

ويعيش هذا النوع في جحور يصعب على الإنسان الوصول إليها، وقد ساعدها سمعها القوي الذي يتيح لها رصد التحركات على الأرض بفضل الاهتزازات، على الفرار من الفِرق التي باشرت البحث عنها.

واستخدم العلماء الحمض النووي البيئي لرصد وجود الحيوان، من خلال التقاط الآثار الجينية التي تركها على شكل خلايا جلد وشعر وإفرازات جسدية، واستعان الباحثون أيضاً بالكلب.

وقال ديفين ميرفي، من منظمة «آر اي: وايلد» غير الحكومية «بعدما أدركنا أن الخلد لم ينقرض، بتنا متأكدين من أن إنقاذه لا يزال ممكناً».

والخلد مهدد بالانقراض بسبب الألغام وتشييد مجمعات سكنية محاذية للشواطئ، وفق المدافعين عن البيئة.