رادارات جديدة في سويسرا ترصد مخالفات سرعة خاطئة لأكثر من 10 آلاف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت أربعة رادارات جديدة في سويسرا عدداً كبيراً جداً من المخالفات طالت عشرة آلاف سائق سيارة فيما يزيد قليلاً على شهر.

ولاحظ الشرطيون عدداً أعلى من المعدل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في جميع المواقع الأربعة للرادارات المَعيبة، مع تزايد في عدد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خاطئة في حقهم، حسب وكالة «فرانس برس».

واضطرت الشرطة السويسرية، الإثنين، إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنواناً له، إذ إن الرادارات الأربعة أسيئت معايرتها بسبب خطأ في البرمجة.

9604 عمليات رصد خاطئة

وقالت الشرطة في بيان: «في المجموع، سُجلت 9604 عمليات رصد خاطئة لمخالفات في الفترة ما بين 12 سبتمبر 2023 و19 أكتوبر 2023. سيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة، وستعاد الأموال المسددة في إطار نحو 6000 غرامة مدفوعة»، دون تحديد المبالغ المكتسبة من دون وجه حق.

ودعت السلطات مجددا المعهد الفدرالي للمقاييس، الذي صدق على المعايرة الأولى، إلى إجراء عمليات تحقق، خلصت إلى أن السرعة المقاسة كانت عالية جداً.

وأوضحت الشرطة: «هذه الأجهزة الأربعة هي الوحيدة المستخدمة في سويسرا بهذه المعايرة، وبالتالي فهي الوحيدة المعنية بهذا الخطأ».