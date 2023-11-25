العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها

القاهرة - بوابة الوسط

عُثر على أفعى خضراء من نوع مامبا «سامة جداً» داخل منزل صاحبها في تيلبورغ بجنوب هولندا، بعدما أثارت الأخبار عن هروبها من المنزل الهلع في البلاد أياما عدة.

وظلت بلدية تيلبورغ في حال تأهب منذ الإثنين، عندما أبلغ صاحب المامبا الشرطة عن اختفاء هذه الأفعى الخطيرة جدا، التي يبلغ طولها مترين، حسب وكالة «فرانس برس».

ونشرت الشرطة صورة للأفعى الخضراء وهي ملتوية على نفسها، داعية السكان إلى التزام منازلهم، وعدم محاولة الإمساك بالأفعى بأنفسهم.

وجرت الاستعانة بكلاب بوليسية ومتخصصين في الثعابين خلال عمليات البحث التي استغرقت أياماً عدة، قبل أن يُسجّل تطوّر يتمثل في تسللها، الجمعة، خلف جدار من الجبس.

ترجيحات بمكوثها في المنزل بسبب الطقس

وقال عالم الأحياء فريك فونك الذي شارك في أعمال البحث عنها: «الأفعى كانت في حالة تأهب ونشاط»، مضيفاً: «شربت كمية كافية من الماء، وهي بصحة ممتازة».

وتصدرت هذه الحادثة عناوين الصحف في هولندا، بينما شهدت القنوات التلفزيونية إطلالات لعلماء زواحف وبرمائيات، للتحدّث عن الواقعة.

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ورجّحت السلطات عدم خروج الأفعى الاستوائية من المنزل بسبب الطقس، إلا أنّ عددا كبيرا من السكان التزموا منازلهم.

ودعت البلدية السكان إلى «توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الاقتراب من الأفعى». وقالت في بيان: «حتى لو لم تُقدِم بنفسها على المهاجمة، فيجب التنبّه إلى أنّ هذه الأفعى خطيرة جداً، ولسعتها سامة بصورة كبيرة».