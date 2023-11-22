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هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 12:28 مساء
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
أفعى مامبا خضراء سامة (أ ف ب)
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هربت أفعى خضراء من نوع مامبا «سامة جدًا» ويبلغ طولها نحو مترين من مالكها في جنوب هولندا، على ما حذرت السلطات المحلية الثلاثاء، داعيةً السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وحضّت بلدية تيلبورغ سكان الحي القريب من إحدى المحطات على عدم الاقتراب من الثعبان، وقالت في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» «حتى لو لم يُقدِم الثعبان بنفسه على المهاجمة، فيجب التنبّه من أنّه خطر جدًا ولسعته سامة بصورة كبيرة»، مضيفه «إذا تعرض أي شخص للسعة من الثعبان، فعليه أن يتلقى بسرعة الرعاية الطبية اللازمة».

ونشرت البلدية عبر موقعها الإلكتروني صورة للثعبان الأخضر وهو ملتوٍ على نفسه، ودعت السكان، في حال رصدهم الثعبان، إلى البقاء على مسافة آمنة منه والمحافظة على الهدوء والاتصال برقم الطوارئ فورًا، مضيفةً «لا تحاولوا الإمساك به».

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وأوضحت أنّ هذا الحيوان ينشط بشكل رئيسي خلال النهار، ويتراوح طوله بين 1,80 متر ومترين، متابعة «إنّ الخبراء يقدرون أنّ الثعبان الاستوائي لن يخرج في أي وقت قريب بسبب الأحوال الجوية، فهو يحب الأماكن المظلمة والدافئة».

وكانت الشرطة تلقّت مساء الإثنين بلاغًا من صاحب الحيوان يعلنها فيه أنّه أضاع ثعبانًا، فيما أقدم على نقل حيواناته الأخرى إلى مكان آخر، وفق البلدية.

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