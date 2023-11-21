السجن 12 عاماً لتاجر حيوانات برية في فيتنام

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة في هانوي، الإثنين، حكماً بالسجن اثني عشر عاماً على رجل هرب قرن وحيد قرن وعاج فيل إلى فيتنام، على ما أفادت منظمة غير حكومية مُدافعة عن البيئة.

وقالت نائبة رئيس منظمة «التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام» بوي ثي ها: «راضية جداً لفرض عقوبات شديدة على مَن يتاجرون بالحياة البرية»، متابعة: «لن يُردَع هؤلاء إلا من خلال تشديد العواقب القانونية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقد أوقف نينه با دين (36 عاما) في أبريل الماضي بمطار هانوي الدولي، بعدما استعان به شخص -لم تُعرف هويته- لتسليم طردين من أنغولا يحتويان على قرن وحيد قرن يزن 12 كيلوغراماً وعاج فيل يزن 5 كيلوغرامات، بحسب بيان نشرته «التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام»، وجرى ضبط أحد الطرود خلال عبوره قطر.

تعد فيتنام مركزاً وسوقاً رئيسية للاتجار غير المشروع بالحياة البرية، بينما يندد الخبراء منذ مدة طويلة بتقصير سلطاتها في ضبط عمليات مماثلة.

وثمة معتقدات في فيتنام والصين تشير إلى أنّ مسحوق قرن وحيد القرن يسهم في معالجة أمراض عدة.

وصودر منذ العام 2018 عاجا وحراشف آكل النمل الحرشفي وقرونا لحيوانات وحيد القرن يتخطى وزنها 60 طنا في الموانى الفيتنامية الرئيسية، بحسب تقرير أصدرته «التعليم من أجل الطبيعة - فيتنام» العام 2021.