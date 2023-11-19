بيع «أغلى زجاجة ويسكي في العالم» ضمن مزاد في لندن

القاهرة - بوابة الوسط

بيعت زجاجة من «ذي ماكالان 1926» وصفتها دار سوذبيز للمزادات بأنها «أغلى ويسكي في العالم»، السبت بسعر قياسي بلغ 2,1 مليون جنيه إسترليني.

وقالت دار سوذبيز لوكالة «فرانس برس» إن عملية البيع هذه شكّلت «رقماً قياسياً جديداً لزجاجة من المشروبات الروحية أو النبيذ تُباع ضمن مزاد» إذ كان السعر التقديري لهذه الزجاجة النادرة يتراوح بين 750 ألفا و1,2 مليون جنيه إسترليني، لكنّها بيعت مقابل 2,187,500 جنيه إسترليني (2,7 مليون دولار).

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سجّلت زجاجة أخرى من «ذي ماكالان 1926» عام 2019 رقماً قياسياً سابقاً لأغلى زجاجة تُباع على الإطلاق، إذ بيعت لقاء 1,5 مليون جنيه استرليني ضمن مزاد نظمته دار سوذبيز في لندن، وسُمح لرئيس قسم الويسكي في دار المزادات جوني فاول بتجربة الويسكي الثمين، على ما ذكر لوكالة فرانس برس قبل المزاد.

معبأة سنة 1986

وقال «لقد تذوّقت قطرة صغيرة منه. إنّ طعمه غني جداً، ويحتوي على الكثير من الفواكه المجففة والتوابل والخشب».

وزجاجة الويسكي هذه هي من بين 40 زجاجة فقط أكدت شركة ماكالان التي تتخذ من موراي في شمال اسكتلندا مقراً، أنها معبأة سنة 1986.