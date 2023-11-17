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رئيس تشيلي يعلن انفصاله عن شريكة حياته

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 01:21 مساء
رئيس تشيلي يعلن انفصاله عن شريكة حياته
الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش وإيرينا كارامانوس في سانتياغو بتاريخ 11 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، انفصاله عن شريكة حياته إيرينا كارامانوس بعد علاقة استمرت خمس سنوات.

وأشار بوريتش (37 عاماً)، وهو أصغر رئيس في تاريخ تشيلي، إلى أنّه وكارامانوس قررا قبل بضعة أسابيع الانفصال «بسبب اختلافات في وجهتي نظرهما حول مستقبلهما»، مستبعداً أي إشاعة عن علاقات خارج نطاق الزواج لأي منهما، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتابع بورتيش «لمَن يراهنون على المصائب المحتملة للآخرين، أقول لكم إننا بخير، وليس لأحد منا شريك حياة آخر»، مضيفاً «تناقشنا بمختلف المسائل بصورة مطوّلة».

 إعلان الانفصال لتجنب للتكهنات
وأضاف «نعلم أن تكهّنات ستسود خلال هذه المرحلة، ومع أننا كنا نفضل معالجة هذه المسألة بخصوصية لكننا أدركنا أنه من الأفضل التطرّق علناً لها بأنفسنا».

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وانتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر الرئيس وهو يرتاد شقة مختلفة عن تلك التي كان يعيش فيها مع كارامانوس.

يشار إلى أن الإعلان عن العلاقة بين بوريتش وإيرينا كارامانوس الباحثة في العلوم الاجتماعية (34 عاما)، قبل أيام من انتخاباته في ديسمبر 2022.

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