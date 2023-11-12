وقف علاج طفلة مصابة بمرضٍ مستعصٍ في بريطانيا بعد معركة قضائية

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف الأطباء العلاج الذي كانوا يوفرونه لإبقاء الطفلة البريطانية إندي غريغوري المصابة بمرض عضال، على قيد الحياة، بعد معركة بين والديها ومقدمي الرعاية لها، وفق ما أعلنت الأحد مجموعة «كريستيان كونسيرن» التي تدعم الزوجين.

وقالت المجموعة المسيحية في بيان إن رعاية الطفلة الصغيرة البالغة ثمانية أشهر «توقفت بعد قرار محكمة الاستئناف الجمعة»، وفقا لوكالة « «فرانس برس».

وخاض والدا الطفلة إندي غريغوري معركة استمرت أشهراً ضد الأطباء البريطانيين الذين أوصوا بوقف الرعاية المقدمة لإبقاء طفلتهما على قيد الحياة والتي تعاني مرض الميتوكوندريا المستعصي.

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وادعى الأطباء في مستشفى نوتنغهام حيث كانت تُعالج الطفلة، أن إطالة العلاج كانت من دون جدوى ومن شأنها زيادة أوجاعها، وهو ما عارضه الوالدان دين غريغوري وكلير ستانيفورث.

وقررت المحكمة خلال جلسة الاستماع النهائية، الجمعة، أن إنهاء الرعاية يجب أن يجري في منشأة طبية وليس في منزل الوالدين كما كانا يطالبان.

وأفادت مجموعة «كريستيان كونسيرن» أن «إندي نُقلت من المستشفى بسيارة إسعاف بمرافقة أمنية» إلى منشأة علاجية، مشيرة إلى أنها «توقفت عن التنفس الليلة الماضية، ثم بدأت (التنفس) من جديد».

القضية تتخذ منحى سياسيا

واتخذت القضية منحى دبلوماسيا مع التدخل المباشر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي يروج حزبها اليميني المتطرف للقيم العائلية الكاثوليكية التقليدية، لمنح الجنسية الإيطالية للطفلة في اللحظات الأخيرة.

لكن قاضي المحكمة العليا الإنكليزية قضى، الأربعاء، بأن تدخل روما لم يغير شيئا في القرارات السابقة.

ولا يوجد علاج للميتوكوندريا، وهي أمراض وراثية تمنع خلايا الجسم من إنتاج الطاقة.

وأشار ماتيو بروني، الناطق باسم الفاتيكان الذي عرض مستشفاه مواصلة علاج الطفلة، السبت إلى أن البابا فرنسيس يدعم «عائلة إندي غريغوري الصغيرة، ويصلي من أجلهم ومن أجلها».