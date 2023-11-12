«الجميلات النائمات» في متحف متروبوليتان بنيويورك

القاهرة - بوابة الوسط

كشف متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك أخيراً عن موضوع معرض وحفلة «معهد الأزياء» (كاستوم إنستيتوت) لعام 2024، وهو موعد سنوي رئيسي في عالم الموضة سيحمل عنوان «الجميلات النائمات: إعادة إيقاظ الموضة».

في كل عام، تستقطب حفلة «ميت غالا» نخبة من المشاهير من عالم الموضة والسينما والسياسة والرياضة، مع قائمة ضيوف منسّقة بعناية من جانب رئيسة تحرير مجلة «فوغ» آنا وينتور، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي العام المقبل، ستقام الحفلة في مانهاتن في 6 مايو للاحتفال بافتتاح المعرض، والذي يمكن للجمهور حضوره في الفترة من 10 مايو حتى 2 سبتمبر، ويشارك في رعاية الحدثين تطبيق مشاركة الفيديو الشهير «تيك توك».

سيضم المعرض الانغماسي الشامل حوالى 250 قطعة من الملابس والإكسسوارات تمتد على أربعة قرون، من أرشيفات «معهد الأزياء» الواسعة التي تضم 33 ألف قطعة، من سترة مطرزة من القرن السابع عشر إلى فستان مصنوع من الصدف من تشكيلة ألكسندر ماكوين لربيع وصيف 2001.

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وقال متحف متروبوليتان في بيان أصدره هذا الأسبوع «باستخدام العالم الطبيعي كاستعارة بصرية موحّدة لعبور الموضة، سيستكشف المعرض موضوعات دورية عن الولادة والتجدد، ليضخ حياة جديدة في هذه الأشياء التاريخية».

إيقاظ القدرات الحسية داخل قطع الموضة

وأوضح أمين «معهد الأزياء» أندرو بولتون أنه عندما تدخل القطع إلى مجموعة المتحف، «من الواضح أنه لا يمكن ارتداؤها. لذلك لا ترى الحركة. ولا يمكنك شمها، ولا يمكنك سماعها، ولا يمكنك لمسها».

وقال إنه يأمل من خلال المعرض «إعادة إيقاظ القدرات الحسية داخل قطع الموضة في معهد الأزياء من خلال تقنيات مختلفة».

وتشكّل حفلة «ميت غالا» المصدر الرئيسي لتمويل «معهد الأزياء». وتتولى آنا وينتور إدارة الحفلة الخيرية منذ التسعينات، وقد حولتها إلى إحدى أكثر الحفلات استقطاباً للاهتمام في العالم.