  • Alwasat News
Atwasat

«الجميلات النائمات» في متحف متروبوليتان بنيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 12:24 مساء
«الجميلات النائمات» في متحف متروبوليتان بنيويورك
فستان من تصميم دار وورث عائد لسنة 1887، خلال عرضه في الثامن من نوفمبر 2023 ضمن مجموعة «معهد الأزياء» التابع لمتحف متروبوليتان في نيويورك. (أ ف ب)
alwasat radio

كشف متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك أخيراً عن موضوع معرض وحفلة «معهد الأزياء» (كاستوم إنستيتوت) لعام 2024، وهو موعد سنوي رئيسي في عالم الموضة سيحمل عنوان «الجميلات النائمات: إعادة إيقاظ الموضة».

في كل عام، تستقطب حفلة «ميت غالا» نخبة من المشاهير من عالم الموضة والسينما والسياسة والرياضة، مع قائمة ضيوف منسّقة بعناية من جانب رئيسة تحرير مجلة «فوغ» آنا وينتور، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي العام المقبل، ستقام الحفلة في مانهاتن في 6 مايو للاحتفال بافتتاح المعرض، والذي يمكن للجمهور حضوره في الفترة من 10 مايو حتى 2 سبتمبر، ويشارك في رعاية الحدثين تطبيق مشاركة الفيديو الشهير «تيك توك».

سيضم المعرض الانغماسي الشامل حوالى 250 قطعة من الملابس والإكسسوارات تمتد على أربعة قرون، من أرشيفات «معهد الأزياء» الواسعة التي تضم 33 ألف قطعة، من سترة مطرزة من القرن السابع عشر إلى فستان مصنوع من الصدف من تشكيلة ألكسندر ماكوين لربيع وصيف 2001.

مدير متحف «متروبوليتان» يعد بإعادة مزيد من الأعمال الفنية إلى بلدانها الأصلية
متحف «متروبوليتان» يعرض أعمالا فنية لأميركيين من أصول أفريقية

وقال متحف متروبوليتان في بيان أصدره هذا الأسبوع «باستخدام العالم الطبيعي كاستعارة بصرية موحّدة لعبور الموضة، سيستكشف المعرض موضوعات دورية عن الولادة والتجدد، ليضخ حياة جديدة في هذه الأشياء التاريخية».

 إيقاظ القدرات الحسية داخل قطع الموضة
وأوضح أمين «معهد الأزياء» أندرو بولتون أنه عندما تدخل القطع إلى مجموعة المتحف، «من الواضح أنه لا يمكن ارتداؤها. لذلك لا ترى الحركة. ولا يمكنك شمها، ولا يمكنك سماعها، ولا يمكنك لمسها».

وقال إنه يأمل من خلال المعرض «إعادة إيقاظ القدرات الحسية داخل قطع الموضة في معهد الأزياء من خلال تقنيات مختلفة».

وتشكّل حفلة «ميت غالا» المصدر الرئيسي لتمويل «معهد الأزياء». وتتولى آنا وينتور إدارة الحفلة الخيرية منذ التسعينات، وقد حولتها إلى إحدى أكثر الحفلات استقطاباً للاهتمام في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف استرليني
عرض نسخة من قائمة طعام «تيتانيك» في المزاد العلني بـ86 ألف ...
«الجميلات النائمات» في متحف متروبوليتان بنيويورك
«الجميلات النائمات» في متحف متروبوليتان بنيويورك
مدينة سويدية تحضّ سكانها على تبادل التحية والابتعاد عن الانطوائية
مدينة سويدية تحضّ سكانها على تبادل التحية والابتعاد عن الانطوائية
النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي
النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي
ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة قرب أنتويرب البلجيكية
ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة قرب أنتويرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم
منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في ......
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة ......
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور
«وشوم الحيوانات» خطر يهدد شباب الإكوادور...
اكتشاف ثور مجنّح يعود للقرن الثامن قبل الميلاد في العراق
اكتشاف ثور مجنّح يعود للقرن الثامن قبل الميلاد في العراق...
نفوق «عميد سن» الكلاب في العالم عن 31 عاما
نفوق «عميد سن» الكلاب في العالم عن 31 عاما...
المزيد
«يونيسف»: 347 مليون طفل بجنوب آسيا معرضون للنقص الحاد في المياه
«يونيسف»: 347 مليون طفل بجنوب آسيا معرضون للنقص الحاد في ......
قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو
قائمة عشاء تيتانيك تباع بأكثر من 95 ألف يورو...
وقف علاج طفلة مصابة بمرضٍ مستعصٍ في بريطانيا بعد معركة قضائية
وقف علاج طفلة مصابة بمرضٍ مستعصٍ في بريطانيا بعد معركة ......
ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة قرب أنتويرب البلجيكية
ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين في شاحنة قرب أنتويرب ......
النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي
النيبال تحتفل بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي...
المزيد