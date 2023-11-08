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«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق برجاً قرب باريس من أجل السلام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 01:39 مساء
«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق برجاً قرب باريس من أجل السلام
«الرجل العنكبوت الفرنسي» آلان روبير يتسلق برج «كوبول توتال» مقر شركة «توتال إنرجي» النفطية في حي لا ديفانس في غرب باريس في السادس من نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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تسلق المغامر آلان روبير، المعروف بـ«الرجل العنكبوت الفرنسي»، برج «كوبول توتال»، مقر شركة «توتال إنرجي» في حي لا ديفانس في غرب باريس، في خطوة أراد من خلالها توجيه «رسالة سلام» بعد شهر من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة الفلسطينية.

بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير مغامرة تسلق برج توتال الذي يبلغ علوه 179 مترا، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي، وقالت محافظة أوت دو سين: إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت المحافظة في فترة بعد الظهر «لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك»، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.

أراد إرسال «رسالة سلام»
من خلال هذا التسلق، أوضح آلان روبير أنه أراد إرسال «رسالة سلام» لكي «يجلس كبار القادة في العالم أجمع، ويجتمعوا، ويفعلوا شيئاً لحل هذا الصراع بين فلسطين وإسرائيل بشكل نهائي».

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وتفيد وزارة الصحة التابعة لحماس بأن أكثر من 10 آلاف شخص قُتلوا في الضربات الإسرائيلية مذاك، بينهم أكثر من 4000 طفل.

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وقال آلان روبير بُعيد نزوله من ناطحة السحاب المهيبة «في الوقت الذي كنت أتسلق فيه، كنت أفكر في الناس في فلسطين»، ووصف ما يحصل حالياً في قطاع غزة بأنه «إبادة جماعية».

وينقل آلان روبير البالغ 61 عاماً، رسائل سياسية بانتظام أثناء مغامرات تسلق المباني، وفي رصيده حوالى مئة عملية من هذا النوع، بما يشمل تسلق برج خليفة (828 متراً) في دبي أو برج إيفل في باريس، كما أن اسمه مدرج في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

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