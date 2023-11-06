السلاحف البحرية في غويانا الفرنسية معرضة للخطر رغم زيادة عمليات الإباضة

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت غويانا الفرنسية انخفاضا حادا بشكل «غير مسبوق» في مواليد السلاحف البحرية هذا الموسم رغم الزيادة الإجمالية في عمليات الإباضة، وهو أمر لا يكفي لمواجهة آثار التدخل البشري وتغير المناخ.

يُعد هذا الإقليم الفرنسي الواقع في أميركا الجنوبية موطنا لتكاثر السلاحف البحرية، إلا أن تراجع عدد هذه الزواحف بقي حادا خلال الأعوام الـ15 الماضية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

قال مدير الصندوق العالمي للطبيعة في غويانا لوران كيل «بما أن الأمر يتطلب وضع كل سلحفاة بالغة ألف بيضة، فإن هذه المرحلة هي الأكثر حرجا لتكاثر هذه الزواحف»، وأشار إلى أن «التحدي يكمن في حماية السلاحف البالغة في المياه».

وأظهر أحدث تقرير صادر عن شبكة السلاحف البحرية في غويانا «زيادة في عمليات الإباضة، لكنّ التهديدات ما زالت عديدة».

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وضعت السلاحف الجلدية الظَهر، وهي الأكثر عرضة للخطر، ضعف عدد البيض مع 1715 عشا مقارنة بـ828 عام 2022، كذلك، تظهر السلاحف الخضراء أرقاما «مشجعة» مع تسجيل 1945 عشا مقابل 1727 العام الماضي، بحسب تقرير العام 2023 الذي نشر نهاية أكتوبر، وعلّق كيل بالقول «خلال العامين أو الثلاثة الماضية، شهدنا زيادة في عمليات الإباضة».

ومع ذلك، حذر من أنه «على مدى فترة أطول، وهي الأمر الأهم إذ إن السلاحف تعيش لفترة طويلة، يمكننا أن نرى انخفاضا حادا خلال الأعوام الـ15 الماضية في أعداد السلاحف الخضراء واختفاء شبه كامل للسلاحف الجلدية الظهر».

انخفض عدد هذه السلاحف بنسبة 90% في منطقة غويانا واقتربت من الانقراض في العام 2020 مع بقاء 160 سلحفاة في الإقليم الفرنسي.

أكبر موقع تعشيش

وإلى الغرب، كان شاطئ أوالا- ياليمابو «أكبر موقع تعشيش» في العالم خلال الثمانينات مع عشرات الآلاف من البيوض.

وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة، هناك حاجة ملحة إلى التحرك، خصوصا بالنسبة إلى السلاحف الجلدية الظهر، فوضعها حرج لدرجة أن منشأة خاصة لتفريخ بيوضها افتُتِحَت في مايو، وأتاحت هذه المنشأة التي تحاكي الظروف الطبيعية للإباضة والتي يفترض أن تستخدم «ثلاث سنوات على الأقل»، ظهور خمس السلاحف الجلدية الظهر التي ولدت هذا العام في محمية أمانا الطبيعية التي أنشئت عام 1998 لحماية هذا النوع في غويانا.

وفي الشرق أيضا على ساحل كايين، رغم زيادة عمليات الإباضة هذا الموسم، فإن عدد الولادات منخفض بشكل «غير مسبوق» وفق بونوا دو تواسي رئيس جمعية «كواتا» التي تنشط في مجال الحفاظ على السلاحف البحرية.

وأضاف أنه مع كمية مماثلة للبيوض «كان يجب أن نرى ولادات بشكل يومي، لكننا لم نشهد أي ولادة على مدى أسابيع»، وأوضح أنه «انتهى موسم تعشيش في الرمال، وفُقدت آلاف السلاحف»، ويعتقد أن هذه الكارثة تعود إلى معدلات النفوق الكبيرة خلال فترة حضانة البيوض بسبب الحرارة، المرتفعة خصوصا هذا العام نتيجة ظاهرة إل نينيو، مضافة إلى احترار المناخ.

وفي منطقة الحدود الغربية مع سورينام، الضغط البشري على السلاحف مرتفع.

في هذا الموسم، تسبب الصيد الجائر بالقضاء على 55 عشا وقد أوقف أربعة أشخاص على صلة، لكن عمليات الاختطاف العرضي من جانب الصيادين «المسؤولة عن 30% من حالات» النفوق وفقا لشبكة السلاحف البحرية، هي التي تمثل التهديد الأكبر لهذه الأنواع.

وقبل 20 عاما، أُنشئت منطقة يحظر فيها الصيد في مصبّ ماروني «لكنها لا تُحترم بسبب عدم وجود مراقبة كافية»، وفق لوران كيل الذي ختم بالقول «نأمل بأن يكون هناك المزيد من عمليات المراقبة لموسم 2024».