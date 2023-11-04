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جامعة إسكتلندية تعيد جماجم إلى مجتمع من السكان الأصليين في تايوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 01:44 مساء
جامعة إسكتلندية تعيد جماجم إلى مجتمع من السكان الأصليين في تايوان
صياد من قبائل للسكان الأصليين في منطقة تايتونغ التايوانية في الأول من مايو 2021. (أ ف ب)
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سلمت جامعة إدنبره الإسكتلندية، أمس الجمعة، جماجم أربعة محاربين قُتلوا قبل نحو 150 عاما إلى مجتمع من السكان الأصليين في تايوان، في لفتة اعتُبرت «خطوة مهمة على طريق العدالة الانتقالية».

ويُعتقد أن جنوداً يابانيين أخذوا الجماجم كغنائم حرب عندما غزوا جنوب الجزيرة في عام 1874 وقاتلوا شعب بايوان، قبل تسليمها إلى الجامعة الاسكتلندية في عام 1907، بحسب وكالة «فرانس برس».

مفعمة بالأهمية التاريخية
وتعد هذه أول مرة يعاد فيها رفات أجداد إلى مجتمع السكان الأصليين في تايوان، بحسب مجلس الشعوب الأصلية في الجزيرة، وعلق المجلس في بيان بأن هذه الإعادة «مفعمة بالأهمية التاريخية وتشكّل خطوة مهمة على طريق العدالة الانتقالية للشعوب الأصلية».

وقال عضو المجلس إيسيانغ بارود إنه يأمل في أن يجد مجتمع السكان الأصليين في عملية الإعادة هذه بعضاً من الارتياح وشفاء جراح الماضي.

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وبحسب الجامعة الإسكتلندية، فإن هذه الجماجم تعود لأربعة محاربين من منطقة مودان، التي يسكنها بشكل رئيسي أفراد مجتمع بايوان، ثاني أكبر مجتمع في تايوان، وبعد حرب عام 1874، أعادها ضابط في البحرية الأميركية إلى اليابان.

ونُفذت عملية الإعادة هذه بناءً على طلب وجّهه مجلس الشعوب الأصلية في تايوان في نوفمبر 2021. وجرى قبول طلبهم أخيراً في يوليو من العام التالي.

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