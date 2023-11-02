سمكة قرش تفتك براكب أمواج في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث السلطات الأسترالية عن بقايا راكب أمواج يبلغ 55 عاما هاجمته سمكة قرش «وشوهدت جثته بين فكيها»، وفق أحد الشهود.



ولم تعثر الشرطة الأسترالية على جثة الضحية منذ أن استهدفته السمكة المفترسة، الثلاثاء، قرب شاطئ غرانايتس وهو مكان شهير لركوب الأمواج في ولاية جنوب البلاد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان للشرطة.



وأوضح إيان بروفي وهو راكب أمواج يبلغ 70 عاما كان في مكان الحادث وقت الهجوم، أنه شاهد رجلا يصيح «سمكة قرش!»، وقال لجريدة «ذي أدفرتايزر» في أديلايد: «عندما استدرتُ، رأيتُ سمكة القرش تندفع (على الضحية) وتعضه».



جثته بين فكي سمكة القرش

وأشار بروفي إلى أنه رأى سمكة القرش «تتجاوز (الضحية)، وتعضه وتسحبه تحت الماء، قبل أن يسود هدوء لدقيقة أو دقيقتين فيما الدماء في كل مكان، ليظهر أخيرا اللوح» الخاص براكب الأمواج، وأضاف: «رأيته داخل إحدى الموجات وكانت جثته بين فكي سمكة القرش، كان الأمر فظيعا».



وبعد دقائق قليلة، لم يكن هناك أي أثر لجثة راكب الأمواج. وقال بروفي: «أعتقد أن القرش أخذ كل شيء».

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