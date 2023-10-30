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أوّل مسابقة بسويسرا لأفضل «راكليت» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 12:32 مساء
أوّل مسابقة بسويسرا لأفضل «راكليت» في العالم
شخص يتولّى إزالة الجبنة الذائبة من أحد القوالب في مورجان السويسرية بتاريخ 28 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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تقام في قرية مورجان الواقعة في منطقة جبال الألب جنوب غرب سويسرا، أول بطولة عالمية لطبق الراكليت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذا الطبق الذي تشتهر به سويسرا إلى جانب الشوكولاتة والقطاع المصرفي، يعود تاريخه إلى قرون عدة عندما أقدم الرعاة على تسخين الجبن قرب نار الحطب وكشطوا الجزء الذائب للحصول على قوت. مُذّاك، يجتمع المنتجون والخبراء وأصحاب المطاعم تحت سقف واحد لاختيار أفضل راكليت في العالم.، بحسب وكالة «فرنسا برس».

يتوجّه منتجو نحو 90 نوعاً من جبن الراكليت مع منتجاتهم، خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى قرية مورجان الواقعة في جنوب غرب سويسرا والتي تفتخر بكونها مهد هذا الطبق، ويأتي غالبية المنافسين من سويسرا أو فرنسا المجاورة.

يقول هانري- بيار غاليتي، أحد مؤسسي المسابقة، للوكالة «إن كل هؤلاء الناس هم منتجون صغار، يصعدون مع أبقارهم إلى المراعي الجبلية في بداية الصيف»، ويضيف «يعتبر هؤلاء أنها وسيلة للترويج لعملهم الشاق لكن الممتع جداً».

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وتستقبل قرية مورجان التي تقع على ارتفاع أكثر من 1300 متر في واد مشجر محاذٍ للحدود الفرنسية، الآلاف من عشاق الراكليت لحضور البطولة التي تنتهي بإعلان الفائزين، وفي الخارج، يحضّر آلاف من محبي الراكليت هذه الوجبة.

لكن المنافسة تضمّ أيضاً قوالب أجبان من بلجيكا وكندا وإيطاليا ورومانيا.، وثمة ثلاث فئات من الراكليت: تلك المصنّعة من حليب خام متأت من جبال الألب، وراكليت الحليب الخام وفئة مصنّعة من أجبان أخرى، ومن المفترض أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة منتجين من المملكة المتحدة واليابان والنروج والسويد وقرغيزستان.

ويجري وضع أنصاف قوالب من الجبن تحت شوايات راكليت كهربائية، داخل مطبخ قاعة الحفلات الخاصة بالقرية، وتختلف أوقات طهو الجبن بحسب النوع، وعندما تظهر أولى الفقاعات عليها وقبل أن يتحول لونها إلى البنّي، يجري كشطها وتقيمها لأعضاء لجنة التحكيم.

متذوقو الراكلي يكتفون بـ15 نوع كحد أقصى
ويقول جان ميشيل دوبوسون، أحد الموكّلين كشط الجبن الذائب عن القوالب إن «الطعم يكمن في الدهون التي يحويها الجبن»، ويضيف «من المهم عدم تسريع عملية تسخين قالب الجبن».

وبينما ينبض المطبخ بالحياة، يسود صمت في الغرفة التي يتجول فيها أعضاء لجنة التحكيم الجبن الذائب حول الشوك قبل تذوقها، ويتذوّق الحكام 15 نوعاً من الجبن كحد أقصى في كل جلسة، ويقول إيدي باييفار «نبحث عن راكليت كريمية ودسمة وذات شكل ولون جميلين»، ويتابع «من ناحية الطعم، نختار الراكليت ذات الملمس الجيّد والتي لا تمطّ في الفم»، ثم يحتسون الشاي الأسود الساخن أو يتناولون شرائح التفاح، لإزالة طعم الجبن من أفواههم، وإعادة تذوّق أنواع جديدة منها، وتضع لجنة التحكيم علامتها التي تراوح من 1 إلى 5.

ويقول نارسيس بينتيا (34 سنة) الذي تعلم المهنة التي يمارسها في سويسرا قبل عودته إلى بلاده «إنه من دواعي سروري أن أكون حاضراً هنا لتمثيل رومانيا، وهذا أمر عظيم لنا».

ويقول إيدي باييفار «ثمة مكوّنات عدة تجعل من الراكليت طبقاً ممتعاً، لكن الأهم يمكن في الأشخاص الذين نتناول هذا الطبق معهم»، مضيفاً «إذا كنتم برفقة مَن تحبّون، فستكون الراكليت ممتعة على نحو كبير».

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