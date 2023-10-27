أكشاك الهواتف العمومية الحمراء البريطانية تتحول إلى مقاهٍ ومكتبات

القاهرة - بوابة الوسط

تُعد أكشاك الهواتف العمومية الحمراء رمزاً للمملكة المتحدة وللندن خصوصاً، لكن معظمها أُحيل على التقاعد في عصر الهواتف المحمولة، فأفادت منها أكثر من جهة لأغراض أخرى.

ينكبّ كارل بيرج البالغ 54 عاماً منذ عقدين على تجديد شباب هذه الأكشاك «التاريخية» المتقادمة التي أصابها التلف من جرّاء المناخ الإنجليزي الرطب، ويضع اللمسات النهائية على كشك هاتفي أحمر يعمل على ترميمه في ورشته التي تعجّ بالتذكارات القديمة، ومنها مضخات البنزين الصدئة واللوحات المعدنية المطلية بالمينا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

يقول بيرج «إذا أرسلت بطاقة بريدية إلى أي مكان في العالم تحتوي فقط على صورة صندوق هاتف أحمر، فإن 95% من الناس سيقولون لك: إنها في إنجلترا».

وأشار إلى أن ترميم الكشك الهاتفي يستلزم ستة أسابيع في المتوسط، ويبدأ بتفكيكه «بدقة»، وأضاف «لا يمكن التكهن بما تحت الطلاء، قد يقع المرء على جوهرة فعلية، ولكنه أيضاً قد يجد ديناصور» في إشارة إلى قِدمه.

لقد عالج هذا البريطاني عدداً كبيراً من الأكشاك الحمراء في ورشته في كينغز لين بشرق إنكلترا، غالباً ما تكون مكسورة، فقدت زجاج نوافذها أو تلفت أبوابها الخشبية، وما إن يصبح الإطار الحديدي مجرّداً من كل مكوناته، يُصقل بالرمل لإزالة الطلاء والصدأ وأية شوائب أخرى.

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أما الخطوة التالية فتتمثل في وضع الراتنج والرمل لإزالة العيوب، وهي عملية شاقة تُنفذ يدوياً ويمكن أن تستغرق أياماً عدة، ويجري أخيراً طلاء الكشك باللون الأحمر الشهير «بوست أوفيس رِد»، ويُثبت الزجاج الرقائقي على النوافذ، ويضع للباب إطار خشبي خارجي جديد.

باع كشكا مرمما ثم أدرك «اشتياقه» إليه

ولم يتردد كارل بيرج، الذي بدأ عمله في مجال السيارات، في تحويل شغفه بمقتنيات الجمع البريطانية عملاً ترميمياً يتفرغ له بدوام كامل، يُعرف باسم (Remember When UK)، وكانت البداية غندما عثر على كشك هاتف في عقار معروض للبيع، فاشتراه ورممه ثم عرضه في حديقته، وما لبث أن باع الكشك المرمم، لكنه ندم على قراره إذ أدرك أنه «مشتاق» إلى كشكه.

وبعد أن أصبح كارل بيرج مرمماً محترفاً، بات يعمل في الوقت نفسه على ترميم مقصورات هاتفية عدة، ومن بينها نسخة من طراز «كاي 2» الشهير، وهو النموذج الأول لكشك الهاتف الأحمر الذي طرح عام 1926 وصممه المهندس المعماري البريطاني جايلز غيلبرت سكوت، المعروف بتصميمه مباني عامة الأخرى في لندن.

وبعد مرور عشرين عاماً، لم يفقد كارل بيرج شيئاً من شغفه. وقال «أنا أتقدم قليلاً في السن، ويبدو أن كل شيء أصبح أثقل قليلا، لكنني أعتقد أن حماستي لا تزال نفسها، لا بل في الواقع، لربما زادت».

مشهد رمزي أصبح تاريخا

منذ ظهورها في عشرينات القرن العشرين، أصبحت هذه الأكشاك الحمراء أحد المعالم الرئيسية المرتبطة رمزياً بلندن والمملكة المتحدة بأكملها، وأصبحت مرادفة لهما، لكن معظمها غاب عن المشهد منذ ظهور الهواتف المحمولة.

لم يعد يوجد اليوم سوى 20 ألف هاتف عام صالح (مقارنة بنحو 100 ألف هاتف في تسعينات القرن العشرين)، ومن بين الأكشاك الصامدة ثلاثة آلاف من النوع الأحمر التقليدي، وفقاً لشركة «بي تي» التي تولت تشغيلها تاريخياً.

وأمكن إنقاذ نحو 7200 كشك كانت خارج الخدمة، إذ تلقفتها جمعيات أو كنائس أو سلطات بلدية، وحوّلتها مكتبات صغيرة أو أكشاك معلومات للسياح أو سوى ذلك أو حتى أجهزة لتنظيم ضربات القلب.

أكشاك الهواتف أصبحت متجر حلوى

ويمكن أيضاً استئجار بعض الكبائن المهجورة من جانب الشركات الصغيرة، كمتجر «ووكميسو» لحلوى التيراميسو في وسط لندن، حيث يبيع دانييليه بينيديتيني الحلوى الإيطالية الشهيرة داخل كشكين هاتفيين أحمرينفي مكان متاخم لـ«راسل سكوير».

يقول بينيديتيني الشاب البالغ 29 عاماً «أعتقد أن من الرائع فعلاً أن أتمكن من مزج التقاليد الإنجليزية بتلك الإيطالية»، ويوضح أن فتح متجر في كشك قديم مستأجر من مالك خاص، يكلفه أيضاً أقل من استئجار متجر تقليدي، ويشير إلى أنه قام بتجديد مقصورتي الهاتف وتجهيزهما بأرفف وثلاجة وآلة لصنع القهوة، مع الإبقاء على شكلهما الخارجي المميز.