الجفاف في الأمازون يكشف نقوشاً قديمة يعود تاريخها إلى 2000 عام

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد منطقة الأمازون البرازيلية مرحلة جفاف قصوى، حيث انخفض منسوب عدة أنهار بشكل كبير، ما كشف صخوراً عادة ما تكون مغمورة بالمياه، عليها نقوش قد يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام.

تقول ليفيا ريبيرو، التي تعيش منذ 27 عاماً في ماناوس، الواقعة على ضفاف نهر ريو نيغرو «اعتقدت أن الأمر كذبة»، مضيفة بعد ملاحظتها المنحوتات على طول النهر« لم أرَ شيئاً كهذا من قبل»، حسب وكالة «فرانس برس».

يمثل معظم هذه النقوش وجوهاً بشرية، مستطيلة أو بيضاوية، مع تعابير تكشف عن ابتسامات أو أخرى قاتمة أكثر.

وكانت مياه نهر ريو نيغرو، أحد الروافد الرئيسية لنهر الأمازون والذي بلغ تدفقه الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ 121 عاما، تغطي حتى فترة قريبة خلت التكوينات الصخرية وأعمالها الفنية، وإذا كان ظهور النقوش بسبب الجفاف قد أسعد العلماء والزوار الفضوليين، فإن الظاهرة مع ذلك تثير تساؤلات.

وتؤكد ليفيا ريبيرو «نحن نأتي وننظر إلى (النقوش) ونجدها رائعة. ولكن في الوقت نفسه، الأمر مقلق»، مضيفة «أتساءل عما إذا كان هذا النهر سيبقى موجوداً بعد 50 أو 100 عام».

وقد تسبب الجفاف الشديد في منطقة الأمازون في انخفاض الأنهار إلى مستويات حرجة، ما يسبّب مشكلات كبيرة في الملاحة النهرية، التي تُعتبر ضرورية لتزويد المجتمعات النائية بالمؤن الرئيسية، ويقول الخبراء إن الوضع يتفاقم أيضاً بسبب «إل نينيو»، وهو ظاهرة مناخية دورية فوق المحيط الهادئ تقلل من تكوّن السحب وبالتالي هطول الأمطار.

موجة جفاف 2010 كشفت النقوش

وشوهدت النقوش لأول مرة، خلال موجة جفاف سابقة في العام 2010، وهي تشكل موقعاً أثرياً ذا أهمية كبيرة، وفق ما يؤكد عالم الآثار جايمي أوليفيرا، من معهد التراث الوطني التاريخي والفني (إيفان) في البرازيل.

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ويقول أوليفيرا إن «الموقع يعبّر عن عواطف ومشاعر، وهو بمثابة شهادة من خلال الصخور المنقوشة، ولكن لديه شيء مشترك مع الأعمال الفنية الحالية».

وتشير بياتريس كارنيرو، المؤرخة والعضو في معهد «إيفان»، إلى أن موقع برايا داس لاجيس يتمتع بقيمة لا تقدر بثمن، إذ يتيح فهماً أفضل للسكان الأوائل في المنطقة، وهو جزء من التاريخ لم تجر دراسته بعد، مضيفة «لسوء الحظ، فإن هذا يعود للظهور اليوم مع تفاقم الجفاف، وعودة أنهارنا إلى تدفقها الطبيعي وإبقاء النقوش مغمورة بالمياه سيسهمان في الحفاظ عليها، حتى أكثر من العمل الذي نقوم به».