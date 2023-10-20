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رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 11:24 صباحا
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني في روما ، في 17 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني (46 عاما)، صباح اليوم الجمعة، انفصالها عن شريك حياتها الصحفي التلفزيوني أندريا جيامبرونو الذي أنجبت منه طفلتها الوحيدة جينيفرا (7 أعوام). 

وكتبت في رسالة نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة سيلفي تعود إلى عدة أعوام تظهر فيها مع جيامبرونو وطفلتهما، «علاقتي بأندريا جيامبرونو التي استمرت حوالى عشر سنوات، انتهت، لقد تباعدت مساراتنا، وحان الوقت لنأخذ ذلك في الاعتبار»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك بعد بث تصريحات لأندريا جيامبرونو (42 عاما) سجلت بدون علمه على هامش البرنامج الذي يقدمه على شبكة (Rete4) الخاصة.

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نشرت هذه التصريحات الثلاثاء والخميس في برنامج ساخر لشبكة «كانالي 5»، وهي قناة أخرى تابعة لمجموعة «ميدياست» التابعة لعائلة برلوسكوني.

هل كانت تصريحات الشريك هي السبب؟
وفي التسجيل الذي بث، مساء الخميس، يقول الصحفي لزميلة له: «ما اسمك؟ نحن نعرف بعضنا البعض؟ أين رأيتك من قبل؟ هل كنت سكرانا؟» قبل أن يضيف، «كيف يا عزيزتي؟ تعلمين أنه بيني وبين... (حجب الاسم) علاقة؟ كل شركة ميدياسات تعرف ذلك والآن انت أيضًا، لكننا نبحث عن مشاركة ثالثة، هل تريدين أن تكوني جزءًا من فريق العمل الخاص بنا، هل هذا يروق لك؟».

أثارت تصريحات أندريا ضجة في وسائل الإعلام الإيطالية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما خلق وضعًا محرجًا لميلوني المحافظة المتشددة التي تتولى السلطة منذ عام وقدمت نفسها خلال حملتها الانتخابية على أنها «أم مسيحية».

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