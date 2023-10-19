دراسة: لا آثار سلبية للنوم دقائق إضافية بعد الاستيقاظ

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت دراسة أجراها باحثون سويديون من جامعة ستوكهولم أن لا آثار سلبية للنوم مجددا لبضع دقائق إضافية صباحا بعد الاستيقاظ، بل على العكس أثبتت الدراسة أن لذلك حسنات عدة.



وتمحورت الدراسة على سمات شخصيات من لا يستطيعون الاستيقاظ مبكرا ويضطرون إلى الضغط على زر «سنوز»، وهي الوظيفة المخصصة لتكرار رنة منبه الاستيقاظ (سنوز تعني بالإنجليزية الغفوة النهارية القصيرة). واستندت الدراسة إلى استبيان شمل 1732 شخصا، وفق وكالة «فرانس برس».



وقالت الباحثة في مجال النوم في جامعة ستوكهولم تينا ساندلين: «لقد وجدنا أن الشباب عموما هم من مستخدمي سنوز، وتبين لنا أنهم يميلوم إلى إطالة السهر ليلا»، واعتبرت أن هذه الخلاصة ليست مفاجئة.



أسباب النقر على زر «سنوز»

ويشكّل الشعور بالتعب السبب للنقر على هذ الزر لدى معظم المستَطلَعين، إلاً أن بعضهم أفاد بأن بقاءهم في السرير لبضع دقائق إضافية هو بالأحرى من باب الشعور بـ«الترف».



وركزت دراسة ثانية أجراها الباحثين أنفسهم على تأثير العودة إلى النوم في الصباح، وأجريت على 31 شخصا اختُبرت عليهم حالات مختلفة هي مواصلة النوم أو الاستيقاظ فورا أو الاستيقاظ مرة أولى قبل نصف ساعة من الاستيقاظ الفعلي النهائي.

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ولاحظت ساندلين أن «الأمر المثير للاهتمام هو أن أولئك الذين استخدموا «سنوز» ناموا أقل بست دقائق فقط من الآخرين في المتوسط»، موضحة أنهم عاودوا النوم بعمق خلال نصف الساعة الذي سبق الاستيقاظ.

وأُجريت للمشمولين بالدراسة اختبارات معرفية في مجالات كالرياضيات، أو اختبار للذاكرة. ولم يسجل لدى من استيقظوا ثم عاودوا النوم لوقت إضافي أي اختلاف حقيقي عن الآخرين من حيث الشعور بالتعب أو في الاختبارات.



وأشارت الباحثة إلى أنهم «حصلوا حتى على نتائج أفضل في بعض الاختبارات»، مستنتجةً أن «التأثير الأوضح (للعودة إلى النوم صباحا) هو أنه ليس سلبيا».