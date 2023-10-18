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وفاة متسلقة جبال روسية على إحدى قمم الهمالايا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 11:54 صباحا
وفاة متسلقة جبال روسية على إحدى قمم الهمالايا
صورة التقطت من طائرة ركاب في 7 فبراير 2020 وتظهر جزءاً من قمم الإفرست في جبال الهيمالايا. (أ ف ب)
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توفيت متسلقة الجبال الروسية الشهيرة ناديزدا أولينيفا (38 عاماً) خلال تسلّقها قمة دهاولاغيري، سابع أعلى قمة في العالم، بعدما فُقد أثرها السبت، وأكد عناصر الإغاثة النيباليون وفاتها أمس الثلاثاء.

انزلقت المتسلقة وسقطت في فجوة على ارتفاع حوالى 6700 متر، ولم يجر انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية، وكانت هذه المرأة المعتادة على تسلّق الجبال، بصحبة متسلّقَيْن آخرَين لكن من دون مرشد، ولم تكن بحوزتهم كمية إضافية من الأكسجين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

قال مدير شركة «هملايا غايدز نيبال» إيسواري بوديل للوكالة الفرنسية «رُصدت أولينيفا الأحد، لكن الثلوج باتت راهناً تغطي المنطقة. ولم تفضِ عملية طويلة إلى العثور على جثتها».

أوّل مَن تسلّق قمة نائية في قيرغيزستان
يذكر أن ناديزدا أولينيفا أحد أعضاء فريق يعدّ أوّل مَن تسلّق قمة نائية في قيرغيزستان قبل عامين.

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وقبل أسبوع من هذه الحادثة، قُتل متسلقان أميركيان ومرشدان نيباليان في انهيار ثلجي على جبل شيشابانغما (جنوب غرب الصين).

جرى تسلّق قمة دهاولاغيري التي يبلغ ارتفاعها 8170 متراً للمرة الأولى عام 1960 من فريق يضم نمسويين وسويسريين، ومذّاك أقدم مئات الأشخاص على تسلّقها.

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