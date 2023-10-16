مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز في 25 الجاري في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

تقام مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي الكندي أوبير ريفز، الذي توفي الجمعة عن 91 عاماً، في باريس بتاريخ 25 أكتوبر.

وقال لورانس أونورات، المقرب من عائلة ريفز، إن مراسم جنازة عامة ستُقام في مقابر بير لاشيز، وفقا لوكالة «فرانس برس»

وفاة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز عن 91 عاماً

دفن الفنان الكولومبي فرناندو بوتيرو في بيتراسانتا الإيطالية

ويعد ريفز راوياً بارعاً لتاريخ الكون الذي شكّل شغفه في الحياة، واشتهر بترويجه لعلوم الفضاء، وهو أيضاً من أبرز المدافعين عن كوكب الأرض.

حذر من مذبحة الأنواع

وبعدما أصبح رئيساً لجمعية الإنسانية والتنوع البيولوجي في العام 2001، واصل تحذيراته من مذبحة تجاه الأنواع ومن الاحترار المناخي، مع دعوته السياسيين إلى التحرّك لحماية كوكبنا.

وخلال ندوة بيئية في قصر الإليزيه عام 2014، قال ريفز «علينا أن نتفادى أن يصبح الكوكب غير صالح للسكن».

وتابع في كلمة مؤثرة «نحن أمام معركة.. من سينتصر؟ لا أحد يعلم».