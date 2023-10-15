«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن الملايين من سكان أميركا الشمالية والجنوبية من مراقبة كسوف حلقي، السبت، غطى خلاله القمر الشمس بضع دقائق، وكشف «حلقة نار».

ففي أثناء الكسوف الحلقي، يكون القمر بعيداً قليلاً عن الأرض مقارنة مع ما يكون عليه خلال الكسوف الكلي، وبالتالي يبدو قطره للناظرين إليه أصغر قليلاً من قطر الشمس، مما ينتج منه هذا اللون البرتقالي «الحلقي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال مبارك سوكونبي (8 سنوات)، الذي جاء ليعاين الكسوف على هامش مهرجان سنوي كبير لمنطاد الهواء الساخن في ألبوكيرك (جنوب غرب الولايات المتحدة)، إن المشهد أشبه بـ«الثقب الأسود»، مضيفاً: «القمر يغطي الشمس، ومن ثم هناك دائرة حوله».

وظهر الكسوف بعد وقت قصير من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (16.00 ت غ) في ولاية أوريغون الأميركية على ساحل المحيط الهادئ، ثم عَبَرَ الولايات المتحدة من الشمال الغربي إلى تكساس في الجنوب.

وقال المتفرج الأميركي شانون كوزاد بحماس: «إنه أمر مهيب. نحن مندهشون».

كولومبيا أول دولة يظهر فيها الكسوف الحلقي

وشوهد الكسوف بعد ذلك في المكسيك، ثم في أميركا الوسطى: في هندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا على وجه الخصوص.

وكانت كولومبيا أول دولة في أميركا الجنوبية يُسجَّل فيها هذا الكسوف الحلقي. وفي مركز مراقبة الفلك في بوغوتا، حبس ألف شخص أنفاسهم عند الظهر عندما انكشحت السماء فجأة، وأصبحت مرئية، ثم علت أصوات الضحكات، وذُرفت الدموع تأثراً.

وقالت الموظفة الحكومية كيومارا سيفوينتس (41 عاما)، التي جاءت مع زوجها وأطفالهما الثلاثة، لوكالة «فرانس برس»: «كان من المحزن في البداية عدم تمكني من رؤية ذلك، ثم كان الأمر مؤثرا للغاية عندما ظهرت. ستكون ذلك ذكرى جميلة».

وأكد خوان فينازكو، وهو طالب جامعي يبلغ 25 عاما: «لقد كان شيئا لا يوصف. لا أجد كلمات للتعبير عما أشعر به».

وفي بلدة بينونوم ببنما، على بُعد 150 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، عاين كارلوس راميريز الكسوف وهو يرتدي زي رائد فضاء، وهي المهنة التي كان يحلم بمزاولتها عندما كان طفلا. وقال هذا المرشد السياحي البالغ 55 عاما: «لقد وجدتُ الحدث مذهلا هنا في بنما».

وتستمر «حلقة النار» المقابلة لمحيط الشمس من بضع عشرات من الثواني إلى أكثر من 5 دقائق، حسب موقع الرصد.

وبثت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مقطع فيديو للحدث على موقعها الإلكتروني، مع بث مباشر من نيو مكسيكو وتكساس.

التأثيرات الجوية للكسوف محل تساؤلات

وفي الولايات المتحدة، كان هذا الحدث بمثابة مقدمة قبل الكسوف الكلي المرتقب في أبريل 2024.

وقالت العالمة في قسم الفيزياء الشمسية بـ«ناسا»، مادهوليكا غوهاثاكورتا، هذا الأسبوع، إن هذين الخسوفين (الحلقي والكلي) «سيكونان مثيرين للغاية للبحث العلمي»، موضحة: «خلال كسوف الشمس، يحدث انخفاض كبير في كثافة الإلكترونات في طبقة الأيونوسفير (طبقة من الغلاف الجوي)».

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وشددت على أنه «حتى لو أن التأثيرات الجوية لكسوف الشمس تشكل محور دراسات منذ أكثر من 50 عاما، فإن الكثير من الأسئلة لا تزال قائمة. على سبيل المثال، ما مقدار تأثر طبقة الأيونوسفير؟ وكم يمتدّ هذا الأمر؟ ولماذا يحدث ذلك؟».

وقد استعدت «ناسا» لإطلاق ثلاثة صواريخ سبر من قاعدة وايت ساندز العسكرية في نيو مكسيكو: واحد قبل الكسوف، وواحد في أثنائه، والأخير بعد الحدث.

يستهدف جمع بيانات عن المجالات المغناطيسية والكهربائية، وكثافة الإلكترونات، ودرجة الحرارة التي انخفضت بسبب الظل الناتج عن القمر. وقد يؤدي هذا أيضاً إلى اضطرابات لدى الحيوانات.

حدث كسوف كلي في العام 2017 في الولايات المتحدة. وبعد أبريل، يُرتقب الحدث التالي من هذا النوع في العام 2044 في البلاد، والذي سيكون كسوفا كليا مرئيا أيضا بإسبانيا في أغسطس 2026.

الشمس أكبر بنحو 400 مرة من القمر، وأيضاً أبعد بـ400 مرة. لهذا السبب، يبدو النجمان متشابهين في الحجم مع الأرض. وأفادت وكالة الفضاء الأميركية بأنه للاستمتاع بكسوف الشمس، يجب وضع نظارات خاصة معتمدة، لعدم تعريض العينين لضرر كبير.