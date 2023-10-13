  • Alwasat News
Atwasat

«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 02:36 مساء
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً
صورة غير مؤرخة للقاتل السفّاح لويس ألفريدو غارافيتو الذي اعترف بقتل 170 طفلاً على الأفل في كولومبيا والإكوادور وفنزويلاز (أ ف ب)
alwasat radio

توفيّ عن 66 عاماً، أمس الخميس، الكولومبي المسجون لويس ألفريدو غارافيتو، أحد أسوأ سفاحي الأطفال والملقّب «وحش جينوفا» لقتله نحو 170 قاصراً على الأقل، وفق ما أفادت إدارة السجون.

وتوفي غارافيتو المسجون منذ عام 1999 بعد توقيفه لمحاولته اختطاف طفل، في عيادة بشمال كولومبيا بسبب «أمراض متعددة»، وفي مايو الفائت، أفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأنه مصاب بسرطان الدم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وحُكم على غارافيتو في مايو 2000 بالسجن 835 سنة لإدانته باغتصاب وقتل ما لا يقل عن 170 قاصراً، معظمهم من الصبية، بين عامي 1980 و1999، لكن الحد الأقصى للعقوبة في كولومبيا هو 40 عاما.

يدعي أنه راهب ليغري ضحاياه
واعترف غارافيتو بارتكاب جرائم قتل أيضاً في فنزويلا والإكوادور اللتين تحيطان بكولومبيا، وأظهرت اعترافاته والتحقيقات التي أجريت في كولومبيا أنه كان يدّعي أنه متشرّد أو راهب أو بائع متجول لإغراء الأطفال بالهدايا أو المال، قبل اغتصاب معظمهم وقتلهم.

بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك دوترو
الحكم بإعدام «سفاح هوليوود»
وفاة سفاح أميركي بعد 40 عامًا من سجنه

وكان غارافيتو الملقّب «الوحش» والمولود في بلدة جينوفا الصغيرة في وسط غرب كولومبيا، يقرن جرائم القتل التي يرتكبها بأعمال وحشية، ومن أفظعها قطعه الأعضاء التناسلية لضحاياه لوضعها في أفواههم.

وفي مقابلة أجرتها معه عام 2004 قناة «آر سي إن» التلفزيونية الكولومبية، ادعى أنه اعتنق المسيحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026

المنتخب الوطني يواجه ليبيريا والنيجر استعداداً لتصفيات مونديال 2026
«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس

«رحيل آريس».. كتاب الذاكرة وأسئلة اليوم والأمس
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»

قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
السيسي: مصر تحشد جهودها لوقف الاقتتال بقطاع غزة دون شرط

السيسي: مصر تحشد جهودها لوقف الاقتتال بقطاع غزة دون شرط
السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم
ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس

ماكرون يحرِّض الاحتلال الإسرائيلي على «رد قوي» ضد حماس
في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»

في العدد 412: أسبوع عزل بنغازي.. و«طوفان الأقصى»
شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»

شاهد «في التسعين»: تحضيرات المنتخب الودية.. وموعد «دورينا»
زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ«فشل لا يغتفر»

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم الحكومة بـ«فشل لا يغتفر»
«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»

«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثامين لضحايا «دانيال»
«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار

«الضرائب» الأميركية تطالب «ميكروسوفت» بدفع نحو 29 مليار دولار
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها

حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ غزة

جماهير سلتيك تدعو إلى رفع علم فلسطين في دوري أبطال أوروبا والتبرع لصندوق طوارئ ...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»

ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
أنثى دب تفوز بمسابقة «أسبوع الدب السمين» في ألاسكا
أنثى دب تفوز بمسابقة «أسبوع الدب السمين» في ألاسكا
مطابخ المعوزين تزدهر في البيرو الشهيرة عالميا بفن الطهو
مطابخ المعوزين تزدهر في البيرو الشهيرة عالميا بفن الطهو
الحشيش «القانوني» محور تجربة واسعة النطاق في مقاهي هولندا
الحشيش «القانوني» محور تجربة واسعة النطاق في مقاهي هولندا
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية...
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب...
المزيد
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية تثير حزناً كبيراً
وفاة أبرز وجوه مكافحة التنمّر المدرسيّ في كوريا الجنوبية ......
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً
«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً...
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير
متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد إغلاقه لوقت قصير...
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»...
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد...
المزيد