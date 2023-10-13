«وحش جينوفا» توفي في السجن عن 66 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط

توفيّ عن 66 عاماً، أمس الخميس، الكولومبي المسجون لويس ألفريدو غارافيتو، أحد أسوأ سفاحي الأطفال والملقّب «وحش جينوفا» لقتله نحو 170 قاصراً على الأقل، وفق ما أفادت إدارة السجون.

وتوفي غارافيتو المسجون منذ عام 1999 بعد توقيفه لمحاولته اختطاف طفل، في عيادة بشمال كولومبيا بسبب «أمراض متعددة»، وفي مايو الفائت، أفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأنه مصاب بسرطان الدم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وحُكم على غارافيتو في مايو 2000 بالسجن 835 سنة لإدانته باغتصاب وقتل ما لا يقل عن 170 قاصراً، معظمهم من الصبية، بين عامي 1980 و1999، لكن الحد الأقصى للعقوبة في كولومبيا هو 40 عاما.

يدعي أنه راهب ليغري ضحاياه

واعترف غارافيتو بارتكاب جرائم قتل أيضاً في فنزويلا والإكوادور اللتين تحيطان بكولومبيا، وأظهرت اعترافاته والتحقيقات التي أجريت في كولومبيا أنه كان يدّعي أنه متشرّد أو راهب أو بائع متجول لإغراء الأطفال بالهدايا أو المال، قبل اغتصاب معظمهم وقتلهم.

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وكان غارافيتو الملقّب «الوحش» والمولود في بلدة جينوفا الصغيرة في وسط غرب كولومبيا، يقرن جرائم القتل التي يرتكبها بأعمال وحشية، ومن أفظعها قطعه الأعضاء التناسلية لضحاياه لوضعها في أفواههم.

وفي مقابلة أجرتها معه عام 2004 قناة «آر سي إن» التلفزيونية الكولومبية، ادعى أنه اعتنق المسيحية.