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السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 12:12 مساء
السلطات البريطانية تزيل جذع شجرة «روبن هود»
لقطة جوية تظهر شجرة «سيكامور غاب» مقطوعةً قرب جدار هادريان في شمال إنجلترا، بتاريخ 28 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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بادر مسؤولون عن جدار هادريان إلى رفع جذع شجرة «سيكامور غاب» التي اشتهرت بشجرة «روبن هود»، أمس الخميس، بعدما أُزيلت بعمل تخريبي قبل أسبوعين.

أحزن الحادث عديد من محبي الشجرة التي تُعد الأكثر شهرة في بريطانيا، واكتسبت شهرتها على نطاق واسع، بفضل فيلم «روبن هود»، الذي صدر عام 1991، حيث يظهر كيفن كوستنر ومورغان فريمان وهما يسيران أمام الشجرة المهيبة، بحسب وكالة «فرانس برس». 

كانت شجرة «سيكامور غاب» تنتصب منفردةً عند سفح تلّتين ضمن منظر طبيعي خلّاب، قرب سور هادريان الذي بني في العصر الروماني لمنع غزو البرابرة وأدرجته اليونسكو على قائمتها للتراث، وكانت من بين أكثر الأشجار التي تُلتقط صور لها.

وفي نهاية سبتمبر، أُزيلت الشجرة التي يبلغ عمرها مئتي عام في عمل تخريبي لا تزال الشرطة تحقق للعثور على المسؤول عنه.

ومنذ إزالة الشجرة بعمل تخريبي، أوقفت شرطة نورثمبريا فتى يبلغ 16 عاماً ورجلاً ستيني، لكن إطلقا فيما تستمر التحقيقات.

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قطعت السلطات الجذع الضخم للشجرة تدريجياً بمنشار، ثم رفعت الأجزاء المختلفة من الجذع وحرّكتها باستخدام رافعة.

وقالت المسؤولة في جمعية «ناشونال تراست» البريطانية لحماية التراث سارة بيمبرتون للوكالة «لقد اتخذنا قرار رفعها لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة، وعندما أُزيلت قبل أسبوعين، سقطت في مكان خطر على جدار هادريان».

مباحثات تكريم الشجرة 
وأُطلقت مشاورات عامة واسعة النطاق لجمع أفكار في شأن كيفية تكريم هذه الشجرة التي كانت تنتصب منفردةً عند سفح تلّتين ضمن منظر طبيعي خلّاب، واقترحت التعليقات الأولى تصنيع مقعد أو منحوتة منها.

إعادة زرع الشجرة قد تكون ممكنة
ويشير الخبراء إلى إمكانية نموّ شجرة جديدة من جذع سليم من «سيكامور غاب»، حيث أفاد مسؤول في هيئة «ناشونال تراست» التي تدير عدداً من المواقع التراثية في المملكة المتحدة أن «الشجرة بصحة جيدة، وإعادة زرعها قد تكون ممكنة».

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