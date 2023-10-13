ندوة بالقاهرة تناقش قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت في القاهرة، الخميس، ندوة نقاشية حول سلبيات وإيجابيات قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد، والذي ظل مثار جدل واسع بين أطياف المجتمع خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية ضمن افتتاح مؤتمر «نحو قانون أسرة أكثر عدالة» بالتعاون مع مؤسسة «كفينفو»، والذى يستمر لمدة خمس سنوات متتالية وحتى نهاية عام 2027 م.

تحدثت في افتتاح المؤتمر رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، والمدير الدولي لمؤسسة كفينفو ليني ستيفن.

من جانبها أشارت النائبة بالبرلمان المصري سهام مصطفي إلى دور السلطة التشريعية فى سن القوانين، كما تحدث محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن دور مجلس الشيوخ وآليات عمله.

وحددت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حددت 18 نقطة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، ودعت إلى بناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.

وانتهت لجنة قضائية من صياغة قانون الأحوال الشخصية المصري، تمهيدًا لطرحه في حوار مجتمعي، قبل إحالته لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.