ميلاد أول توأمين من الباندا بحديقة حيوانات في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية خلال احتفال الخميس اسمي توأمين من الباندا العملاقة وُلدا في يوليو ويعتبران أول حيوانين من هذا النوع يبصران النور في البلاد، وولدا التوأمان المسميان «روي باو» (الكنز الحكيم) و«هوي باو» (الكنز المذهل)، في السابع من يوليو في متنزه إيفرلاند الترفيهي قرب سيول.

وأشارت حديقة الحيوانات إلى أن حوالي نصف مليون شخص صوتوا عبر الإنترنت لاختيار اسمين لهما، فيما دُعي عدد منهم لحضور الاحتفال الذي أُقيم الخميس، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن زارت الطالبة لي دا يونغ (20 عاما) حديقة الحيوانات مرتين خلال الشهرين الفائتين لرؤية حيوانَي الباندا، وقالت لوكالة فرانس برس «لطالما أحببت الباندا. لذا حضرت إلى إيفرلاند الأسبوع الماضي وهي الزيارة الثانية لي للحديقة بعد شهر واحد »، مضيفة «لكن يشرفني أن آتي لحضور هذه المناسبة الجميلة، فالباندا أجمل في الواقع مما نراها عبر الشاشة».

أول باندا تولد طبيعيا في كوريا الجنوبية

وسجلت مقاطع فيديو توثق نموهما منذ ولادتهما، نشرتها حديقة الحيوانات ملايين المشاهدات، وقال جونغ هيون-يي (31 عاما) الذي يشاهد مقاطع الفيديو هذه قرابة مرتين في الأسبوع «أشعر بالراحة عندما أشاهدها».

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وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم «أي باو» و«لو باو» وهما والدا الباندا التوأمين، لكوريا الجنوبية العام 2016، وفي يوليو 2020، أنجبا ابنة هي «فو باو»، والتى تعتبر أول باندا عملاقة تولد طبيعيا في كوريا الجنوبية.

وخارج الأراضي الصينية، ثمة 20 حديقة حيوانات تضم الباندا التي تمثل رمزا صينيا للصداقات الدبلوماسية، وعادة ما تعير بكين الباندا إلى حدائق حيوانات أجنبية يتعين عليها إرسال أي دب يولد فيها إلى الصين.