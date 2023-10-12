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بيع كنز من الأحجار الكريمة اكتُشف في نهر جليدي في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 08:53 صباحا
بيع كنز من الأحجار الكريمة اكتُشف في نهر جليدي في فرنسا
حمية طبيعية فوق بلدة شاموني الجبلية في منطقة أوت سافوا الفرنسية في 31 يوليو 2023. (أ ف ب)
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اكتشف أحد المتنزهين الشباب من منطقة سافوا كنزا من أحجار زمرد وياقوت عثر عليها في جبل مون بلان بعد نصف قرن من تحطم طائرة هندية، وجرى بيعها في مزاد الأربعاء في شامبيري بمنطقة سافوا في شرق فرنسا، من دون أن تصل إلى أسعار مرتفعة.

وعثر على الكنز بوسون قبل عشر سنوات على النهر الجليدي الذي يحمل الاسم نفسه، وربطت السلطات هذا الكنز مع طائرة بوينغ 707 تابعة لشركة طيران الهند تحطمت في المنطقة العام 1966، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعدما لم يتقدم أي وريث، جرى توزيع الأحجار الكريمة، كما ينص القانون، بين المكتشف وبلدة شاموني (في منطقة أوت سافوا الجبلية الفرنسية) حيث يقع النهر الجليدي. وفي ذلك الوقت، قُدرت قيمة كل قطعة بـ150 ألف يورو، وجرى بيع حصة المكتشف في المزاد، بينما تعرض القطع العائدة لبلدة شاموني في متحفها للبلوريات.

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واجتذب المزاد نحو 40 شخصاً إلى دار المزاد، وأكثر من 300 عبر الإنترنت. لكنه لم يحقق في النهاية سوى ما يزيد قليلاً على 25 ألف يورو. وبيع حجر جاديت هندي بمبلغ 1100 يورو.

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