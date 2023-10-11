اتفاقات ودية لوقف المحاكمة بشأن العقار «زانتاك»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة «جي إس كاي»، اليوم الأربعاء، تسويات ودية جديدة في الولايات المتحدة في سياق نزاع قضائي مرتبط بعقار «زانتاك» لحرقة المعدة الذي يتهمه مرضى بالمساهمة في إصابتهم بالسرطان.

وأعلنت «غلاسكو سميث كلاين» (جي إس كاي) في بيان أنها «توصلت إلى تسوية سرية في قضية كانتلاي/هاربر المرفوعة أمام محكمة ولاية كاليفورنيا»، مضيفة أن المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 13 نوفمبر لن تجرى.

وقالت المختبرات إنها توصلت أيضا إلى اتفاقيات في ثلاث حالات رئيسية أخرى مرتبطة بسرطان الثدي في كاليفورنيا.

وارتفعت أسهم «جي إس كاي» في بورصة لندن بنسبة 1.30% إلى 1541.20 بنس الأربعاء قرابة الساعة 07:40 ت غ.

الشركة تنفي مسئوليتها عن الأمور المتعلقة بـ«زانتاك»

وأعلنت «جي إس كاي» بالفعل تسوية ودية في كاليفورنيا نهاية يونيو الماضي، بعد انتصارات قانونية في هذا الشأن في الأشهر السابقة في الولايات المتحدة وكندا، وهي تقول إن الأدلة العلمية تظهر عدم وجود خطر متزايد للإصابة بالسرطان جراء تناول هذا الدواء.

تعكس الاتفاقيات التي جرى إعلانها الأربعاء رغبة شركة «جي إس كاي» في تجنب التقاضي المطول، لكن الشركة لا تعترف بأي مسؤولية وستواصل الدفاع عن نفسها بقوة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بعقار «زانتاك»، على ما أكدت المختبرات البريطانية في بيان.

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وأشارت شركة غلاكسو سميث كلاين العام الماضي بشكل خاص إلى أنها كانت موضوع 3000 إجراء تعويض فردي في الولايات المتحدة بالإضافة إلى إجراءات قضائية جماعية، كما سُجلت مطالبات عدة غير مسجلة في البلاد، إضافة إلى مسارات قضائية مستمرة أيضا في كندا وإسرائيل.

ويُستخدم عقار (رانيتيدين)، المعروف باسمه التجاري (زانتاك)، ضد حرقة المعدة. وكان يُباع سابقا من دون وصفة طبية في الولايات المتحدة وكندا، وجرى تصنيعه وتسويقه من عديد المختبرات، بما فيها «غلاكسو سميث كلاين» البريطانية و«سانوفي» الفرنسية.