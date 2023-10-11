هونغ كونغ تقيم العرض الثاني لأزياء «لوي فويتون»

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون هونغ كونغ في 30 نوفمبر المقبل على موعد مع العرض الثاني لأزياء «لوي فويتون» الرجالية من تصميم النجم العالمي فاريل وليامز منذ توليه الإدارة الفنية للدار الراقية، بعد عرضه الأول المميز في باريس في يونيو الماضي، على ما أعلنت الدار الثلاثاء.

وسيُخصَّص العرض لمجموعة منتصف الموسم الرجالي التي درجت بعض الدور الكبرى على الكشف عنها خارج أسابيع الموضة، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وأشارت «لوي فويتون» في بيان إلى أن هذا العرض سيكون الأول لها في هونغ كونغ «التي تعود علاقاتها مع الدار إلى أكثر من أربعين عامًا، عندما افتتحت أول متجر لها في إيست تسيم شا تسوي العام 1979»، وأضاف البيان أن «لوي فويتون، وجدت مصدرًا لا ينضب من الإلهام في الدينامية الثقافية لهذا الأرخبيل. وسيترجم عرض الأزياء هذه الكثافة من خلال الرؤية الفنية لفاريل ويليامز».

عرض تقليدي

وكان عرض «لوي فويتون» الذي أقيم في الهواء الطلق على جسر بون نوف في انطلاق أسبوع الموضة الرجالية في باريس في يونيو الماضي، مميزًا بطابعه غير التقليدي، وبالعدد الكبير من المشاهير الذين حضروه، وبما تضمنته تشكيلته من ابتكارات.

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وعبر فاريل وليامز الإثنين في مقابلة مع «بيزنس أوف فاشن» أن «الحرية ترف وليس الجميع يتمتع بالحرية، أحاول أن أروي هذه القصص من خلال تشكيلاتنا وحملاتنا وعروضنا». وأعرب عن أسفه لكون ثقافة الهيب هوب التي يجسدها ترتبط بالأحرى بـزجاجات الشمبانيا أو سيارات السباق، موضحًا أن سبب انضمامه إلى «لوي فويتون» هو تعزيز التوسع والنمو، ليس فقط في المبيعات، ولكن أيضًا من وجهة نظر ثقافية.

وتحقق مجموعة «إل في إم إتش» التي تتبوأ الصدارة عالميًا في مجال السلع الفاخرة نتائج جيدة جدًا، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 30 في المئة في النصف الأول من السنة، ليبلغ نحو 8 مليارات و500 مليون يورو. أما مبيعات «لوي فويتون»، أبرز ماركات المجموعة، فوصلت إلى 20 مليار يورو العام 2022.