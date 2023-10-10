اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط

القاهرة - بوابة الوسط

اختبارات على البشر للقاح ضد الحساسية من وبر القطط



شركة «أنغاني» الفرنسية - الكندية تعلن، في بيان، بدء أول تجربة سريرية للقاح على البشر، لعلاج الحساسية من وبر القطط.



بدأت شركة الأدوية الفرنسية - الكندية «أنغاني» أول تجربة سريرية تستهدف اختبار لقاح على البشر، لعلاج الحساسية من وبر القطط.



ويرتكز مشروع اللقاح المسمى «أنغ-101» على إنتاج جسيم حيوي يحاكي شكل الفيروس وحجمه، ويكون سطحه مغطى بآلاف النسخ من المادة الرئيسية المسببة للحساسية تجاه القطط، وهو البروتين «فيل دي 1»، وفق ما شرحت الشركة في بيان تلقته، الإثنين، وكالة «فرانس برس».

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وستبدأ التجارب السريرية على مجموعة أولى من المرضى في مستشفى «رويال برومبتون» في لندن. وقال المؤسس المشارك لـ«أنغاني»، لويك فاي، لـ«فرانس برس» إن هذا العلاج، الذي سبق اختباره على الحيوانات، أدى إلى إنتاج «قوي جدا» للأجسام المضادة القادرة على منع رد الفعل التحسسي.