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عشاء لندني يتيح التلذذ بأطباق أعدّت لتشارلز الثالث في فرساي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 09:37 صباحا
عشاء لندني يتيح التلذذ بأطباق أعدّت لتشارلز الثالث في فرساي
عشاء يتيح للراغبين التلذذ بأطباق أعدّت للملك تشارلز في قصر فرساي .أرشيفية
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سيتسنى لمن أثار إعجابهم وحرك أحلامهم الاستقبال الذي أقيم في قصر فرساي على شرف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، أن يتذوقوا على الأقل ما أُعِدّ لَه من أطباق خلال عشاء يقام في لندن، الإثنين، ولكن بعيداً من أجواء قاعة المرايا الفخمة في الصرح التاريخي.

ولن يحظى المهتمون بدعوة مجانية إلى المأدبة، بل سيدفعون 275 جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل 337 دولاراً (دون مشروبات)، لقاء التلذذ بالوليمة الفاخرة، المكونة من الكركند ودجاج بريس وحلوى الـ«ماكارون» المحشوة بالتوت، التي يتولى تحضيرها الطاهيان الفرنسيان الشهيران آن صوفي بيك ويانيك ألينو.

الطاهيان يعيدان إنتاج أطباق أعدت لاستقبال العاهل البريطاني
ويعيد صوفي ويانيك إنتاج الأطباق التي أعدّاها للاستقبال الذي أقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، للعاهل البريطاني وزوجته كاميلا.

-بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
-عشاء مع «الزومبي» و«الجماجم» في مطعم سعودي
ويقام العشاء، الإثنين، في «بافيليون» الذي يملكه الشيف يانيك ألينو في لندن.

وستكون المقبلات التي تُعدّها آن صوفي بيك في هذه النسخة المطابقة لمأدبة فرساي من كركند المستنقعات الأزرق، مع كعكة السلطعون، وطبقة من اللوز الطازج، وقليل من هلام النعناع.

أما الطبق الرئيسي من يدَي يانيك ألينو فيتألف من دجاجة بريس بنكهة الذرة، مزينة بغراتان فطر بورسيني.

وللحلوى، ارتكز الشيف بيار إرميه على بسكويت ماكارون والورد الأصفهاني الذي يشتهر به. لكنه أعاد صياغته للمناسبة، فأضاف إليه التوت، وسوربيه الليتشي الوردي.

وأعدّت هذه القائمة بعناية بالتنسيق بين قصري الإليزيه وباكنغهام، للاستقبال الذي أقيم في 20 سبتمبر بحضور النجوم: كميك جاغر وهيو غرانت وشارلوت غينزبور.

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