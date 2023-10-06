ملصق انتخابي لمرشح في ألمانيا في منطقة نائية عن دائرته

القاهرة - بوابة الوسط

لاحظت وسائل إعلام ألمانية بسخرية، الخميس، أن ملصقاً لمرشح الحزب الليبرالي الألماني في مقاطعة هيسن بوسط ألمانيا وُضع في مقاطعة أخرى تبعد 300 كيلومتر هي بافاريا التي تقام فيها الانتخابات أيضاً الأحد.

ووُضع الملصق الكبير الحجم لمرشح الحزب الديمقراطي الحر ستيفان ناس في بوينغ، على مشارف ميونيخ، على بعد مئات الكيلومترات من دائرته الانتخابية، وظهر فيه بربطة عنق زرقاء وقميص بيضاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح متحدث محلي لصحيفة «بيلد» أن هذه «الفوضى الانتخابية» كما وصفتها الصحيفة عائدة إلى «التباس»، إذ سُلّم الملصق الخطأ إلى المسؤول عن لصقه.

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وعلّق المرشح الفعلي للحزب الديموقراطي الحر في بافاريا مارتن هاغن على منصة إكس (تويتر سابقا) «هذا صديقي من مقاطعة هِسن ستيفان ناس يتسكع في منطقتي».

المحتوى الجيد يتجاوز الحدود

وكتب الحزب على حسابه الرسمي «المحتوى الجيد يتجاوز الحدود»، وهذا الحزب عضو في ائتلاف حكومة يسار الوسط بزعامة أولاف شولتس التي تشهد شعبيتها تراجعاً كبيراً.

وتأمل الأحزاب الثلاثة التي يتكون منها الائتلاف - الديمقراطيون الاشتراكيون والخضر والليبراليون - في تجنب هزيمة ساحقة الأحد خلال الانتخابات في هاتين المقاطعتين الكبيرتين المحافظتين تقليدياً.