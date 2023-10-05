بـ«تهمة العض».. استبعاد كلب الرئيس الأميركي من البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الناطقة باسم الرئيس الأميركي إليزابيت ألكسندر استبعاد كلب الرئيس جو بايدن «كوماندر» من البيت الأبيض «بعدما ظهر عليه الميل إلى العض»، وهو السبب نفسه الذي دفع بايدن وزوجته إلى التخلي عن كلب سابق.

وقالت ألكسندر، في بيان مقتضب إن «كوماندر لم يعد موجودا في البيت الأبيض، إلى حين اتخاذ قرار في شأنه»، مشيرة إلى أن بايدن وعقيلته جيل «يوليان أهمية كبيرة لسلامة جميع موظفي البيت الأبيض ومَن يوفرون الحماية لهم يوميا»، حسب وكالة «فرانس برس».



الكلب هاجم موظفين في البيت الأبيض

وتعرض أحد عناصر الخدمة السرية المتخصصة في حماية كبار المسؤولين في الولايات المتحدة للعض من قبل الكلب، وفق ما أعلنته الخدمة الإثنين الماضي، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن «كوماندر» الذي كان جروا عندما أُحضر إلى البيت الأبيض في العام 2021، أقدم على عض أشخاص مرات عدة أكثر مما أُعلن حتى اليوم.

وذكرت كل من «سي إن إن» و«أكسيوس» أن الكلب هاجم موظفين آخرين في البيت الأبيض، بالإضافة إلى عضه عناصر في «الخدمة السرية» أكثر من 11 مرة.

وأعلن الزوجان خلال الصيف أنهما أرسلا كلبهما للخضوع لدورة تدريبية، بعدما كشفت وسائل إعلام أنه عض عددا من الأشخاص، بينهم مَن تعين إدخاله المستشفى، وأُرسل كذلك كلبهما الآخر «مايجور» إلى ديلاوير لفترة وجيزة العام 2021 حتى يتلقى تدريبات، بعدما عض موظفا واحدا على الأقل في البيت الأبيض.

وبناء على توصية من المتخصصين، اضطر بايدن وعقيلته للتخلي عن «مايجور» وإرساله إلى أصدقاء لهما يعيشون في بيئة هادئة أكثر.