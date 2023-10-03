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اليابان: 2023 الأكثر حرا في تاريخ البشرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 09:48 صباحا
اليابان: 2023 الأكثر حرا في تاريخ البشرية
ارتفاع درجات الجرارة بسبب تغير المناخ. (تعبيرية: الإنترنت)
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنشهر سبتمبر الماضي هو الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 125 عاما، كما توقعت أن تكون هذه السنة هي الأكثر حرّا في تاريخ البشرية.

كما ذكرت في بيان أن متوسط درجة الحرارة الحارقة في سبتمبر كان أعلى 2.66 درجة مئوية من المعتاد، مشيرة إلى أن هذا الرقم «هو الأعلى منذ بدء الإحصاءات في العام 1898»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأرجعت توقعها إلى تسارع ظاهرة تغير المناخ، فيما أعلنت كذلك دول مثل النمسا وفرنسا وألمانيا وبولندا وسويسرا تسجيلها شهر سبتمبر الماضي أكثر أشهر سبتمبر حرّا على الإطلاق.

موجة حر غير مسبوقة في اليابان 
والشهر الماضي، حطمت المدن في كل أنحاء اليابان متوسّطا قياسيا لدرجات الحرارة، بما فيها طوكيو حيث بلغ أعلى مستوياته 26.7 درجة مئوية وفي أوساكا 27.9 درجة مئوية وفي ناغويا 27.3 درجة مئوية.

وقال المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية ماسايوكي هيراي لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء إن متوسط ارتفاع درجات الحرارة البالغ 2.66 درجة مئوية كان «استثنائيا» و«تجاوز بسهولة المعدلات القياسية السابقة».

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