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اتهام 6 أشخاص بالسطو على مجوهرات «بياجيه» في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 11:04 صباحا
اتهام 6 أشخاص بالسطو على مجوهرات «بياجيه» في باريس
الشرطة الفرنسية تفرض طوقا عند مدخل محل بياجيه في وسط باريس بعد تعرضه لسطو في 1اغسطس 2023. (ا.ف.ب)
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وجهت السلطات الفرنسية التهم إلى ستة أشخاص يشتبه في سرقتهم مجوهرات محل تابع لسلسلة «بياجيه» في باريس تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليون يورو في أغسطس الماضي.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن من بين المعتقلين عيسى بن جابر (66 عاما) الذي حكم عليه غيابيا في 12 سبتمبر بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة السطو المسلح على محل المجوهرات الباريسي «شوبار» في مارس العام 2016، حين سرق مجوهرات بقيمة ستة ملايين يورو.

جرائم مماثلة لأحد المتهمين
وشارك بن جابر في العديد من عمليات السطو المماثلة بينها سرقة مجوهرات من متجر شوبار في مايو العام 2009 بقيمة 6,8 ملايين يورو.

وفي أغسطس الماضي، اقتحم ثلاثة أشخاص، أحدهم مسلح، محل «بياجيه» في شارع «لا بيه» وسط باريس وسرقوه دون أن يصاب أي شخص بجروح في الحادث، قبل أن يهربوا، وظلت هوياتهم مجهولة حتى أوقفهم عناصر وحدة قمع قطاع الطرق بفرنسا خلال الأيام الماضية.

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وبحسب المصدر القضائي، وجهت تهمة السطو المسلح إلى أربعة من المتهمين ضمن عصابة منظمة، كما اتهمت السلطات مشتبه به خامس بتهمة إخفاء مجرمين ووضع تحت المراقبة القضائية الجمعة، في حين يُحاكم السادس بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية، وأودع أربعة منهم الحبس الاحتياطي فيما سجن الخامس في انتظار قرار من قاضي الحريات والاعتقال.

ويتمتع شارع «لا بيه» وساحة «فاندوم» في قلب العاصمة الفرنسية بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، حيث يضمّان أرقى العلامات التجارية للمجوهرات وصناعة الساعات الفاخرة.

وتعود آخر عملية سطو مسلح لمتجر مجوهرات فاخرة في العاصمة الفرنسية إلى 29 أبريل الماضي، حين وصل ثلاثة أفراد على دراجتين ناريتين إلى متجر تابع لسلسلة «بولغري» للمجوهرات الفاخرة في ساحة فاندوم قبيل الساعة الثانية بعد الظهر.

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