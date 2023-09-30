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بطاقات بوكيمون مستوحاة من لوحة لفان غوخ جذبت حشداً من الزوار إلى متحف الرسام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 05:27 مساء
بطاقات بوكيمون مستوحاة من لوحة لفان غوخ جذبت حشداً من الزوار إلى متحف الرسام
صورة التقطت في 16 فبراير 2019 في نيويورك لدمية بيكاتشو. (أ ف ب)
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بهدف الوصول إلى جمهور شاب عبر شراكة مع «بوكيمون»، اجتذب متحف فان غوخ حشداً من الهواة الآملين في الحصول على بطاقة تُظهر بيكاتشو وهو يرتدي قبعة لباد مستوحاة من رسم ذاتي للفنان الهولندي.

تستعيد لعبة الورق، التي جرى إطلاقها في اليابان في العام 1996 في أعقاب سلسلة ألعاب الفيديو، اهتماماً متجدّداً في السنوات الأخيرة ممّا أدى إلى ارتفاع أسعارها وتسبّب في نقص المخزون، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتُمنح بطاقة «بيكا-بورتريه» للزوار الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات فما فوق «حسب توافرها»، وبشرط أن يشاركوا في «مهمّة» ويجيبوا على الأسئلة، وفق المتحف الذي يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه هذا العام.

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كذلك، تتوافر هذه البطاقة في متاجر بوكيمون الرسمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، لكن الشركة أعلنت الجمعة على حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أنّه «بسبب الطلب الهائل، جرى بيع جميع منتجاتنا لهذه المجموعة ونعمل على إيجاد حل».

«حُمى البوكيمون» تتصاعد مقابل لوحة بيكاتشو
وبينما لم يجرِ بيع البطاقة التي تحمل لوحة بيكاتشو في متجر المتحف في أمستردام، إلّا أنّ الأخير لم يسلم من «حُمى البوكيمون»، فقد أظهرت صور جرى بثّها على شبكات التواصل الاجتماعي حشداً من الزوار البالغين يتنافسون على ملصقات وملابس طُبعت عليها لوحات البوكيمون المستوحاة من أعمال فان غوخ.

وقال متحدث باسم المتحف للوكالة الفرنسية، إنّ «السلوك المؤسف لعدد قليل من الزوار خلال اليوم الأول.. لم يكن متوقّعاً»، مؤكّداً السبت أنه ضمن بسرعة سلامة الجميع ولم يواجه مشاكل مماثلة منذ تلك اللحظة.

وأوضح المتحف في بيان له في وقت سابق من هذا الأسبوع أن «أعمال فنسنت فان غوخ وبوكيمون لها علاقة خاصّة بالفن وبالثقافة اليابانية»، مشيراً إلى سلسلة من الأنشطة بين 28 سبتمبر والسابع من يناير 2024 من أجل جذب جمهور الشباب و«الأشخاص الذين لن يكونوا مهتمّين بمتحف فان غوخ».

ويجري تقديم ست لوحات نفّذها فنانو شركة «بوكيمون كومباني»، من بينها بيكاتشو المستوحى من صورة ذاتية بقبعة لباد للرسام الهولندي (1887) الموجودة على البطاقة.

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