  • Alwasat News
Atwasat

النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 09:06 مساء
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
عرض أزياء. (الإنترنت)
alwasat radio

«إنها الموضة يا عزيزتي، عليكِ فقط إنقاص وزنك»... عبارة لا تزال تتردد باستمرار في قطاع الأزياء رغم ظهور عارضات أزياء ممتلئات على منصات العروض، إذ تبقى النحافة العنوان العريض في عالم الموضة حيث تُصمَّم الملابس لتناسب الأجسام النحيفة جداً.

العارضات المكتنزات بتن أكثر شيوعاً في نيويورك ولندن، وبشكل محدود في باريس، ويرمي ذلك إلى «إظهار أن العلامات التجارية أكثر شمولية»، لكن «في الواقع يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام يعتمد النحافة المفرطة نموذجاً»، كما يقول باولو فولونتي الذي يدرس علم اجتماع الموضة في ميلانو (إيطاليا). وتظهر بيانات جمعتها مجلة «فوغ بيزنس» خلال الموسم السابق لأسابيع الملابس الجاهزة، فشلاً تاماً على صعيد التنوع على منصات العروض.

فمن بين 9137 قطعة ملابس عُرضت خلال 219 عرض أزياء في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، قُدّم 95.6% منها بواسطة عارضات نحيفات (مقاسات 32-36). فقط 0.6% من الأزياء ارتدتها عارضات من أصحاب المقاسات الكبيرة (44 وما فوق)، و3.8% زيّنت أجسام عارضات يتراوح مقاسهن بين 38 و42.

تلخص إيكاترينا أوزيغانوفا (31 عاماً)، وهي عارضة أزياء وطالبة في الحقوق ومؤسسة جمعية تعنى الدفاع عن حقوق العارضات، إن العلامات التجارية «ترفض تمثيل الأشخاص العاديين».

صعوبة في التحدث عن الموضوع 
وتقول إنه في عالم الموضة، من غير المقبول أن يكون مقاس العارضة متوسطاً، وهو الأكثر شيوعاً في الحياة اليومية، إذ «سيُعرض عليها إما إنقاص الوزن للعودة إلى القياس الحقيقي، أو الانتقال إلى قياس كبير جداً (اكس ال). وكلاهما غير صحي».

وفي حديث مع وفد حقوق المرأة في مجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل، دقت أوزيغانوفا ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي تهدد صحة عارضات الأزياء اللاتي يضطررن إلى إنقاص الوزن أو زيادته بحسب الطلب.

-  بالفيديو: «Michael Cinco» يكرم الحضارة الفرعونية بعرض أزياء مبهر
-  الذكاء الصناعي يحدث تحولا في عالم الأزياء

وأجابت تسع من عشر عارضات بأنهن شعرن بضغط لتغيير مظهرهن «بشكل منتظم» (52.5%)، أو «من حين لآخر» (37.7%)، بحسب استطلاع أجري قبل الجلسات. وتقول إيكاترينا أوزيغانوفا «من الصعب جداً التحدث عن الموضوع. يمكنك أن تتذمري من هذا الوضع على الإنترنت وسيجيبك الجميع عزيزتي هذه أصول المهنة».

مع ذلك، أُقرت نصوص في العام 2017 تفرض حصول العارضات على شهادة طبية إلزامية لمزاولة المهنة، في حين وقّعت مجموعتا السلع الفاخرة «ال في ام اتش» و«كيرينغ» في العام نفسه وثيقة تلزم بإلغاء المقاس 32 من طلبات التقدم لاختبار الأداء للعارضات، وهي إجراءات نادراً ما تُطبق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر

بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر
موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم

موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق

100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء

النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة

منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان

وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
قناديل بحر لا يتجاوز طولها سنتيمتراً واحداً وليس لديها دماغ وقادرة على التعلم
قناديل بحر لا يتجاوز طولها سنتيمتراً واحداً وليس لديها دماغ ...
مصدر ثاني أكسيد الكربون على أحد أقمار المشتري محيط موجود تحت سطحه الجليدي
مصدر ثاني أكسيد الكربون على أحد أقمار المشتري محيط موجود تحت سطحه...
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون منزل لمدة عام
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون ...
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
المزيد
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما...
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»...
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء...
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع ......
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون منزل لمدة عام
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 ......
المزيد