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وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 08:53 مساء
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا. (أ ف ب)
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غيَّب الموت زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا، عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان، على ما أفادت عائلتها الثلاثاء.

وأشار الناطق باسم الأسرة زويلابو مانديلا إلى أن الكاتبة نُقلت الإثنين إلى المستشفى لمتابعة علاجها. وقال «ماتت زوليكا... مُحاطة بأصدقائها وعائلتها»، بحسب «فرانس برس».

وزوليكا كريمة زيندزي مانديلا، الابنة الأصغر للرئيس المناهض لنظام الفصل العنصري، وزوجها الأول زويليبانزي هلونغواني. ولفتت عائلة الحفيدة إلى أن فحوصات حديثة أجرتها زوليكا بيّنت أن المرض انتشر بصورة كبيرة في عدد من أعضائها، بينها الدماغ والحبل الشوكي.

وفاة الحفيدة المحبوبة لويني
وكتبت مؤسسة نيلسون مانديلا في رسالة نشرتها عبر مواقع التواصل «حزينون لوفاة الحفيدة المحبوبة لويني (مانديلا) وماديبا» (لقب نيلسون مانديلا).

وأضافت «إن جهود زوليكا في مسألة تعزيز الوعي بشأن الوقاية من السرطان والتزامها الثابت إنهاء الشعور بالخجل المصاحب للمرض، سيستمران في إلهامنا جميعًا».

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