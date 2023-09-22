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ازدياد أعداد حيوانات وحيد القرن في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 02:56 مساء
ازدياد أعداد حيوانات وحيد القرن في أفريقيا
صورة مؤرخة في 2 أبريل 2023 لحيوانات وحيد القرن في جنوب افريقيا فك الربط ازدياد أعداد حيوانات وحيد القرن في أفريقيا. (أ ف ب)
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شهدت أعداد حيوانات وحيد القرن ازدياداً في القارة الأفريقية عام 2022، وفق الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي وصف ذلك بأنه «نبأ سار» على صعيد حماية هذا النوع الحيواني المهدد جراء الصيد الجائر.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن القارة الأفريقية كانت تضمّ 23 ألفاً و290 حيواناً من نوع وحيد القرن في نهاية العام الماضي، بزيادة مقدارها 5,2% مقارنة بعام 2021، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مايكل نايت، الذي يترأّس المجموعة المتخصصة في حماية حيوانات وحيد القرن الأفريقي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إنه «مع هذه الأخبار الجيدة، يمكننا أن نتنفس الصعداء لأول مرة منذ عشر سنوات».

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وجمع الاتحاد تقديرات لأعداد وحيد القرن في بلدان مختلفة للوصول إلى الرقم الإجمالي على صعيد أفريقيا ككل.

وعزا الاتحاد الزيادة بنسبة 4,2% في أعداد وحيد القرن الأسود، ما يوازي 6487 حيواناً، إلى «مزيج من مبادرات الحفظ والإدارة البيولوجية».

كما زاد عدد حيوانات وحيد القرن الأبيض بنسبة 5,6% ليصل إلى 16 ألفاً و803، وهي أول زيادة في أعدادها منذ عام 2012.

الصيد الجائر سبب لتناقص أعداد وحيد القرن
وقد تراجعت أعداد وحيد القرن في الماضي بسبب عقود من الصيد الجائر الناجم عن الطلب في البلدان الآسيوية، حيث تُستخدم قرونها في الطب التقليدي لمزاياها العلاجية المزعومة.

وبحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، قُتل أكثر من 550 حيواناً على يد صيادين غير قانونيين في القارة في عام 2022، خصوصاً في جنوب أفريقيا، ويضمّ هذا البلد ما يقرب من 80% من حيوانات وحيد القرن الموجودة على الكوكب. 

ويستهدف الصيادون بشكل متزايد المحميات الخاصة في بحثهم عن القرون، المطلوبة بشدة في السوق السوداء، حيث ينافس سعرها ثمن الذهب والكوكايين، ويُقدّر بنحو 60 ألف دولار للكيلو الواحد.

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