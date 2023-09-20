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تحت شعار «اللاعنف» ووقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسلام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 05:04 مساء
تحت شعار «اللاعنف» ووقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للسلام
«جرس السلام» تبرعت به رابطة الأمم المتحدة في اليابان في عام 1954، وأصبح من المعتاد قرع الجرس مرتين في السنة: في أول أيام الربيع، وفي يوم 21 سبتمبر للاحتفال باليوم الدولي للسلام. (موقع الأمم المتحدة)
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أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، موضوع احتفالية هذا العام 2023  ليوم السلام العالمي الذي اختارته ليكون يومًا موقوفًا لتعزيز مُثُل السلام، ويُحتفل العالم سنويًا باليوم الدولي للسلام في 21 سبتمبر، هو الالتزام لمدة 24 ساعة من «اللاعنف» ووقف إطلاق النار، تحت شعار «العمل من أجل السلام».

وقالت الجمعية العامة في بيان على الموقع الرسمي لها، «عالمنا بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى»، وأضافت موضوع هذا العام هو العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية؛ حيث يمثل دعوة للعمل تقر بمسؤوليتنا الفردية والجماعية عن تعزيز السلام. ويسهم تعزيز السلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سيؤدي تحقيقها إلى تكوين ثقافة سلام للجميع». وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتخدة.

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «نحن بحاجة إلى السلام اليوم أكثر من أي وقت مضى، تطلق الحرب والصراع العنان للدمار والفقر والجوع، وتشرد عشرات الملايين من الناس عن ديارهم، فوضى المناخ في كل مكان، وحتى الدول المسالمة تعاني من فجوات في عدم المساواة والاستقطاب السياسي».

أهداف التنمية المستدامة
يمثل عام 2023 نقطة الوسط في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يتزامن الاحتفال باليوم الدولي للسلام في العام 2023 مع مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة (18-19 سبتمبر) للاحتفال بمنتصف فترة الإنجاز.

وأكدت الجمعية في بيانها أن «أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى تقريبنا من إرساء مجتمعات أكثر سلامًا وعدلًا وشمولًا، لا خوف فيها ولا عنف، ولكن بدون قبول ومساهمة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة بما في ذلك 1.2 مليار شاب على قيد الحياة لن تتحقق الأهداف، ندعوكم للانضمام إلى دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات من أجل السلام: محاربة عدم المساواة، ودفع العمل بشأن تغير المناخ، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان».

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
وأشارت «نحيي في عام 2023 أيضًا الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».

وفيما يخص الشباب قالت «يشجع اليوم الدولي للسلام 2023 الشباب كافة على المشاركة بوصفهم عناصر اجتماعية إيجابية وبناءة، وعلى الانضمام إلى الحراك الساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى المساهمة في بناء سلام مستدام. يمكننا معًا المساعدة في قيادة عالمنا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا وإنصافًا وعدلاً وأمانًا للجميع».

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