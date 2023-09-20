علماء يرصدون شجرة في البرازيل كان يُعتقد أنها انقرضت منذ قرنين

القاهرة - بوابة الوسط

عثر علماء في مدينة شمال شرق البرازيل، على شجرة رُصدت للمرة الأخيرة قبل نحو قرنين، وكان يُعتقد أنها انقرضت، على ما أعلنت مجموعة من العلماء، أمس الثلاثاء.

ورُصدت شجرة «إيليكس سابيفورميس» التي يصل ارتفاعها إلى ما بين ثمانية واثني عشر متراً في ولاية بيرنامبوكو، من بعثة أمضت ستة أيام في المنطقة بحثًا عنها، على ما أفادت «ري: وايلد»، وهي مجموعة بيئية أطلقت هذا المشروع ويشكل النجم ليوناردو دي كابريو أحد مؤسسيها. بحسب وكالة «فرانس برس».

- شجرة عمرها 150 عامًا تتوسط مبنى من أربعة طوابق

- دراسة: عمر شجرة شهيرة في كاليفورنيا 777 عامًا فقط

حدّد هذا النوع المعروف باسم «إيليكس بيرنامبوكو» للمرة الأولى في العام 1838عالم الأحياء الإسكتلندي جورج غاردنر، حيث كان هو الرصد الوحيد المؤكد لهذا النوع حتى 22 مارس، حين عثرت البعثة الجديدة على أربع أشجار على ضفة نهر صغير في بلدة إيغاراسو، على مشارف عاصمة الولاية ريسيفي.

وقالت كريستينا بيغز، المسؤولة عن الأنواع المنقرضة في «ري: وايلد»: «إن العثور مجددًا على شجرة إيليكس بيرنامبوكو في منطقة مدنية يقطنها نحو ستة ملايين شخص، أمر مذهل»، مضيفةً «إن الشجرة هي مثال ممتاز على أهمية مواصلة أعمال البحث».

زهور بيضاء دلت على الشجرة

واكتشف فريق العلماء الشجرة من خلال تتبع أثر زهور بيضاء صغيرة يتميز بها هذا النوع.

وقال قائد البعثة غوستافو مارتينيلي إن المجموعة تأمل الآن في إطلاق برنامج لإنتاج هذا النوع من الأشجار.