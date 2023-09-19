  • Alwasat News
Atwasat

747 ألف دولار تعويضًا بريطانيًا لموظفين اتُهموا خطأً بالسرقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 10:05 مساء
747 ألف دولار تعويضًا بريطانيًا لموظفين اتُهموا خطأً بالسرقة
أحد العاملين في مؤسسة «بوست أوفيس» المسؤولة عن الخدمة البريدية في بريطانيا (أرشيفية: د.ب.أ)
alwasat radio

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الإثنين، صرف تعويضات بقيمة 600 ألف جنيه استرليني (أي ما يعادل نحو 747 ألف دولار) لمديري مكاتب بريد سابقين اتهموا خطأً بالسرقة وسُجن بعضهم في واحدة من أسوأ الأخطاء القضائية في التاريخ البريطاني الحديث وفق «فرانس برس».

وقال وزير البريد كيفن هولينريك في بيان إن «الأمر يتعلق بتصحيح الخطأ وتوفير نوع من الارتياح لأولئك الموظفين الذين زُجّ بهم بشكل غير عادل في هذه الفضيحة».

مقاضاة نحو 700 من مديري فروع «بوست أوفيس»
منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، بدأت مؤسسة «بوست أوفيس» العامة في تثبيت برنامج «هورايزون» المحاسبي، لكنّ عيوبًا في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع.

وما كان من مديري «بوست أوفيس» الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع سداد العجز المحاسبي، مما أدى إلى إفلاس كثر منهم.

وبين العامين 1999 و2015، جرت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع «بوست أوفيس»، مما دمّر حياة بعضهم، استنادًا على معلومات من نظام الكمبيوتر الذي ثبتته شركة «فوجيتسو».

خطأ كبير تسبب في عجز جحسابات الفروع
وفي ديسمبر 2019، خلص أحد قضاة المحكمة العليا إلى أن هذا النظام يحوي عددًا من «الأخطاء والعيوب» مؤكدا أن ثمة «خطأً كبيرًا» قد تسبب في عجز حسابات فروع البريد.
وبموجب تلك الإفادة القضائية ألغِي 86 حكم إدانة في هذه القضية ودُفِع مبلغ 21 مليون جنيه إسترليني كتعويضات للموظفين المتضررين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها

«شبيغل»: أوكرانيا رفضت تسلُم 10 دبابات «ليوبارد» من ألمانيا لسوء حالتها
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»

إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»

اتحاد بناء الأجسام يوقف نشاطه حتى نهاية العام تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا

بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أسيك ميموزا وينتظر لقاء الإياب في دوري الأبطال
الرئيس السوري يزور الصين الخميس

الرئيس السوري يزور الصين الخميس
بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إيغ نوبل» تمنح جوائزها للأكثر حماقة
«إيغ نوبل» تمنح جوائزها للأكثر حماقة
«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي
«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
سرقة نحو 50 قطعة من تشكيلة مصمم «بالمان» أوليفييه روستان
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من ...
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
المزيد
747 ألف دولار تعويضًا بريطانيًا لموظفين اتُهموا خطأً بالسرقة
747 ألف دولار تعويضًا بريطانيًا لموظفين اتُهموا خطأً بالسرقة...
بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك دوترو
بلجيكا تدشِّن حديقة تذكارية لضحايا السفاح المتسلسل مارك ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها
اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها...
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد ......
المزيد