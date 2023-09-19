747 ألف دولار تعويضًا بريطانيًا لموظفين اتُهموا خطأً بالسرقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الإثنين، صرف تعويضات بقيمة 600 ألف جنيه استرليني (أي ما يعادل نحو 747 ألف دولار) لمديري مكاتب بريد سابقين اتهموا خطأً بالسرقة وسُجن بعضهم في واحدة من أسوأ الأخطاء القضائية في التاريخ البريطاني الحديث وفق «فرانس برس».

وقال وزير البريد كيفن هولينريك في بيان إن «الأمر يتعلق بتصحيح الخطأ وتوفير نوع من الارتياح لأولئك الموظفين الذين زُجّ بهم بشكل غير عادل في هذه الفضيحة».

مقاضاة نحو 700 من مديري فروع «بوست أوفيس»

منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، بدأت مؤسسة «بوست أوفيس» العامة في تثبيت برنامج «هورايزون» المحاسبي، لكنّ عيوبًا في برمجته أدت إلى عجز في حسابات الفروع.

وما كان من مديري «بوست أوفيس» الذين رفضوا الاعتراف بوجود مشاكل في البرنامج، إلا أن ألزموا مديري الفروع سداد العجز المحاسبي، مما أدى إلى إفلاس كثر منهم.

وبين العامين 1999 و2015، جرت مقاضاة نحو 700 من مديري فروع «بوست أوفيس»، مما دمّر حياة بعضهم، استنادًا على معلومات من نظام الكمبيوتر الذي ثبتته شركة «فوجيتسو».