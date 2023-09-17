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الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 06:48 مساء
الاحترار المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا بعد أقل من قرن
نهر أداميلو الجليدي، وهو أكبر نهر من نوعه في جبال الألب الإيطالية. (أ ف ب)
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يشهد نهر أداميلو الجليدي، وهو أكبر نهر من نوعه في جبال الألب الإيطالية، تدميرًا بطيئًا ناجمًا عن الاحترار المناخي، فيما يتوقع الخبراء زواله بعد أقل من قرن.

ويقول رئيس اللجنة المعنية بالأنهر الجليدية في «ترايدنتاين ألبينيستس سوسايتي» كريستيان فيراري إن «النهر الجليدي خسر نحو 2.7 كيلومتر من نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم». ويتابع «في السنوات الخمس الأخيرة، بلغ متوسط المساحة التي خسرها النهر 15 مترًا في السنة. لكن النهر خسر في العام الماضي وحده (2022) 139 مترًا»، بحسب «فرانس برس».

ودرجت الجمعية الإيطالية المعنية بالبيئة «ليغامبينتيه» خلال كل صيف من السنوات الأربع الماضية على تنظيم رحلة عبر جبال الألب لاستكشاف الآثار التي يتركها التغيُّر المناخي على الأنهر الجليدية. وعلى غرار أنهر جليدية أخرى في جبال الألب، يعاني نهر أداميلو انخفاضًا في كميات الثلوج المتساقطة، بلغت نسبته 50% في العام الفائت.

 الغطاء الثلجي أقل سماكةً
وبات الغطاء الثلجي أقل سماكةً فيما أصبح الصيف أطول ويشهد موجات حر أكثر، مما يمنح النهر وقتًا أقل لكي تتجمد مياهه. ويشهد النهر الجليدي انشطارًا، مما يؤدي إلى تعريض مساحات إضافية منه للهواء الساخن.

وأظهر النهر آثارًا من تاريخ سلسلة الجبال التي كانت ميدانًا لمعارك ضارية بين المقاتلين الإيطاليين والنمساويين المجريين خلال الحرب العالمية الأولى. وبسبب ذوبان الجليد، باتت تظهر راهنًا البنادق وصناديق الرصاص التي استُخدمت آنذاك.

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ويقول نائب رئيس الهيئة الإيطالية المعنية بالأنهر الجليدية والأستاذ في جامعة تورينو، ماركو جياردينو، «نستكشف آثار الماضي، ونرى آثار الحاضر وندرك أن الاتجاه ليس إيجابيًا، لأن الكتل التي نراها تتساقط اليوم ستحول هذا الجزء من النهر الجليدي إلى نهر مغطى بحطام، مما سيتسبب في زعزعة استقراره».

وشملت «الرحلة» السنوية التي تنظمها «ليغامبينتيه» عبر الجبال ويشارك فيها علماء وناشطون بيئيون عددًا كبيرًا من الأنهر الجليدية خلال السنوات الأربع الماضية.

تسارع التغير المناخي وحدة الظواهر
وتقول المسؤولة المعنية بجبال الألب، فاندا بوناريو، «أردنا في العام الماضي أن نعاود زيارة الأنهر الجليدية التي رأيناها قبل عامين، وكان التغيير الذي لاحظناه كبير جدًا». وتضيف أن «العام الماضي شهد جفافًا وموجات حر لكننا لاحظنا حالات ما كنا نتخيل قط أنها ستُسجل».

وتتابع «إن نهر فورني الجليدي في لومباردي مثلًا خسر أكثر من 100 متر»، مضيفةً «إن الأنهر الجليدية تنقل لنا انطباعًا رهيبًا عن تسارع التغير المناخي وحدة الظواهر، وفكرة أن كل شيء يشهد تغييرات متسارعة».

وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيُّر المناخي التابعة للأمم المتحدة، إلى أن درجات الحرارة في هذا الجزء من جبال الألب ستشهد ارتفاعًا بما يراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية في العام 2050، وبين ثلاث وست درجات بحلول نهاية هذا القرن. وبظل هذه الوتيرة، قد يختفي نهر أداميلو الجليدي قبل نهاية هذا القرن.

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