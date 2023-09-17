«يونسكو» تدرج بركانا فرنسيا ضمن مواقع التراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن جبل بوليه وقمم شمال المارتينيك، أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، أُدرجت السبت في لائحة التراث العالمي بقرار اتخذته لجنة التراث العالمي خلال اجتماعات دورتها الخامسة والأربعين في الرياض، حسب وكالة «فرانس برس».

مساحة جزيرة المارتينيك

وتبلغ مساحة جبل بوليه والقمم الشمالية - وهي سلسلة جبلية بركانية - 13980 هكتاراً، أي 12% من مساحة جزيرة المارتينيك، الواقعة ضمن أرخبيل جزر الأنتيل في البحر الكاريبي.



ويعد اعتماد المارتينيك ضمن اللائحة ثالث ألقابها من «يونسكو» خلال عامين، حيث سبق أن صُنّفت محمية للمحيط الحيوي، وأُدرجت ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، لحُسن حفاظها على زورق المارتينيك التقليدي.

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ورأى رئيس المجلس التنفيذي للمارتينيك سيرج ليتشيمي أن «هذه اللحظة تاريخية للجزيرة، ولمنطقة البحر الكاريبي والعالم بأسره». واعتبر أن هذا الإدراج على قائمة التراث العالمي «أداة قوية وقيّمة للحفاظ على هذه الجبال، وتعبير عن هوية بيئية».



121 عاماً على هذا الثوران

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية القرار بأنه «اعتراف بالقيمة العالمية للتراث الطبيعي في المارتينيك التي تتميز بجيولوجيتها الاستثنائية وتنوعها الحيوي، وتشكل لفتة قوية لمصلحة الحفاظ على هذا التنوع».

واعتبرت إدارة متنزه المارتينيك الطبيعي أن إدراج الجزيرة ضمن قائمة التراث العالمي «يمكن أن يزيد عدد زوار الجزيرة 30 - 40%».

وتسبب ثوران بركان بوليه في الثامن من مايو 1902 في مقتل نحو 28 ألف شخص. ولا يزال البركان نشطا، وتحت المراقبة الدائمة بعد 121 عاما على هذا الثوران.