ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أول حملة حكومية لمكافحة العنف الجنسي الأسري ضد الأطفال فيما يعرف بـ«مناهضة سفاح القربى».

وكان مناقشة العنف الجنسي ضد الأطفال في الأسر محرمًا اجتماعيًا، قبل أن ينكسر الجليد عن تلك القضية بسبب الممثلة إيمانويل بيار وابنة وزير خارجية سابق، وفق فرانس برس.

ضحية كل 3 دقائق في فرنسا

وأشارت وزيرة الدولة لشؤون الطفولة في فرنسا، شارلوت كوبيل، إلى أن الحكومة تستخدم للمرة الأولى كلمة «سفاح القربى» في حملة رسمية، مفجرة بذلك الحديث عن العنف الجنسي ضد الأطفال داخل الأسرة، لافتة إلى أن طفلًا يتعرض لاعتداء جنسي كل ثلاث دقائق في فرنسا.

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وتتناول هذه الحملة الوطنية التي بدأت الثلاثاء على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام قبل أن تشمل الأماكن العامة ودور السينما، موضوعًا كان لمدة طويلة مستبعدًا من النقاش العام في فرنسا.

برنار كوشنير تفجر القضية

فرضت القضية نفسها في فرنسا بعد الكتاب المدوّي الذي أصدرته عام 2021 ابنة الوزير السابق والمؤسس المشارك لمنظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية برنار كوشنير، التي كشفت تعرضها للعنف الجنسي داخل أسرتها في كتابها La Familia Grande لا فاميليا غراندي أو العائلة الكبيرة.

واتهمت كامي كوشنير زوج والدتها، الباحث السياسي المعروف والنائب الأوروبي السابق والوجه المعروف إعلاميًا أوليفييه دويامل، بالاعتداء جنسيًا على شقيقها التوأم.

واعترف دويامل بالوقائع الواردة في الكتاب، لكنّ التحقيق في القضية أُغلق بسبب سقوط الدعوى بمرور الزمن.

السلطات الفرنسية تتحرك لمكافحة ظاهرة سفاح القربى

إلاّ أن هذه القضية أدّت إلى استحداث لجنة مستقلة معنية بسفاح القربى والعنف الجنسي ضد الأطفال، دعت السلطات العامة إلى التحرك.

وأحدثت الممثلة الفرنسية الشهيرة إيمانويل بِيار في سبتمبر الجاري ضجة كبيرة بكشفها في فيلم وثائقي تلفزيوني أنها كانت ضحية لسفاح القربى عندما كانت بين العاشرة والرابعة عشرة.

وتوجهت الممثلة في الوثائقي إلى المُعتدي عليها بالقول: إذا لم يلاحظ والدي أو والدتي أو مدرستي أو أصدقائي أي شيء، فهذا يعني أنّ كل شيء سيبدأ من جديد. وستعاود فعلتك. وتشير إلى أنّ جدتها هي مَن أنقذتها. لكنها أوضحت أن المعتدي لم يكن والدها المغني وعازف الغيتار الراحل غي بيار.

