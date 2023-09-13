  • Alwasat News
Atwasat

ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 10:03 مساء
ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال
أطلقت الحكومة الفرنسية أول حملة ضد «سفاح القربى» الثلاثاء 12 سبتمبر2023 (صورة تعبيرية: الفرنسية)
alwasat radio

أطلقت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أول حملة حكومية لمكافحة العنف الجنسي الأسري ضد الأطفال فيما يعرف بـ«مناهضة سفاح القربى».

وكان مناقشة العنف الجنسي ضد الأطفال في الأسر محرمًا اجتماعيًا، قبل أن ينكسر الجليد عن تلك القضية بسبب الممثلة إيمانويل بيار وابنة وزير خارجية سابق، وفق فرانس برس.

ضحية كل 3 دقائق في فرنسا

وأشارت وزيرة الدولة لشؤون الطفولة في فرنسا، شارلوت كوبيل، إلى أن الحكومة تستخدم للمرة الأولى كلمة «سفاح القربى» في حملة رسمية، مفجرة بذلك الحديث عن العنف الجنسي ضد الأطفال داخل الأسرة، لافتة إلى أن طفلًا يتعرض لاعتداء جنسي كل ثلاث دقائق في فرنسا.

 مفوض صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب: معالجة ملف العنف الجنسي معبر لتحقيق العدالة الانتقالية

وتتناول هذه الحملة الوطنية التي بدأت الثلاثاء على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام قبل أن تشمل الأماكن العامة ودور السينما، موضوعًا كان لمدة طويلة مستبعدًا من النقاش العام في فرنسا.

 برنار كوشنير تفجر القضية
فرضت القضية نفسها في فرنسا بعد الكتاب المدوّي الذي أصدرته عام 2021 ابنة الوزير السابق والمؤسس المشارك لمنظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية برنار كوشنير، التي كشفت تعرضها للعنف الجنسي داخل أسرتها في كتابها La Familia Grande لا فاميليا غراندي أو العائلة الكبيرة.
واتهمت كامي كوشنير زوج والدتها، الباحث السياسي المعروف والنائب الأوروبي السابق والوجه المعروف إعلاميًا أوليفييه دويامل، بالاعتداء جنسيًا على شقيقها التوأم.
واعترف دويامل بالوقائع الواردة في الكتاب، لكنّ التحقيق في القضية أُغلق بسبب سقوط الدعوى بمرور الزمن.

 السلطات الفرنسية تتحرك لمكافحة ظاهرة سفاح القربى

إلاّ أن هذه القضية أدّت إلى استحداث لجنة مستقلة معنية بسفاح القربى والعنف الجنسي ضد الأطفال، دعت السلطات العامة إلى التحرك.

وأحدثت الممثلة الفرنسية الشهيرة إيمانويل بِيار في سبتمبر الجاري ضجة كبيرة بكشفها في فيلم وثائقي تلفزيوني أنها كانت ضحية لسفاح القربى عندما كانت بين العاشرة والرابعة عشرة.

وتوجهت الممثلة في الوثائقي إلى المُعتدي عليها بالقول: إذا لم يلاحظ والدي أو والدتي أو مدرستي أو أصدقائي أي شيء، فهذا يعني أنّ كل شيء سيبدأ من جديد. وستعاود فعلتك. وتشير إلى أنّ جدتها هي مَن أنقذتها. لكنها أوضحت أن المعتدي لم يكن والدها المغني وعازف الغيتار الراحل غي بيار.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض

تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة

بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا

فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا
«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة البريطاني إيان ويلموت صاحب إنجاز استنساخ النعجة دوللي
وفاة البريطاني إيان ويلموت صاحب إنجاز استنساخ النعجة دوللي
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة ......
المزيد
ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال
ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد ......
الاحترار المناخي ينعش تجارة مظلات الكربون اليابانية
الاحترار المناخي ينعش تجارة مظلات الكربون اليابانية...
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر...
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد قرن
مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بعد تعرضها لهجوم من وحيد......
المزيد