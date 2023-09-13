معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

القاهرة - بوابة الوسط

استقطب المعرض المخصص لـ«ملك الملوك» المصري رمسيس الثاني، الذي انتهى الأحد في باريس، أكثر من 800 ألف زائر منذ إطلاقه قبل خمسة أشهر، وستكون مدينة سيدني الأسترالية وجهته المقبلة، على ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

الفرعون في جولة حول العالم

وانطلق هذا المعرض، الذي يحمل عنوان «رمسيس وذهب الفراعنة»، في سان فرانسيسكو العام 2022. ومن المقرر أن يحط رحاله في الخريف بأستراليا.

وبين محطات المعرض المتنقل، كانت فرنسا الدولة الوحيدة التي عُرض فيها التابوت الخشبي الملون لرمسيس الثاني (من دون المومياء)، حسب وكالة «فرانس برس».

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وفي باريس، جمع المعرض، الذي افتتح في بداية أبريل، 817 ألفاً و36 شخصاً، معظمهم من الفرنسيين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى، أبرزها البلجيكيون والسويسريون والألمان.

وفي العام 2019، حقق معرض «توت عنخ آمون كنز الفرعون» في العاصمة الفرنسية نجاحاً أكبر، إذ استقبل عدداً قياسياً في فرنسا، بلغ 1.42 مليون زائر.