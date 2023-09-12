فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى شركات وسلطات محلية في فرنسا إلى التخفيف من حدة موجات الحر بإعادة طلاء الأسطح والمباني باللون الأبيض، وذلك في إطار إجراءات التكيُّف مع ظاهرة الاحترار المناخي.

مسؤولة محلية: الطلاء الأبيض حل سريع

ونقلت «فرانس برس» عن رئيسة المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، كريستين لوكونت، قولها إن المجلس يعتزم إعادة طلاء المباني باللون الأبيض لكونه «أحد الحلول التي يُنصَح بها اليوم، لأنه يتيح معالجة تأثير إشعاع الشمس على السطوح التي تعكس هذا الإشعاع بدلًا من احتجاز الحرارة».

لكن المسؤولة الفرنسية، أوضحت أن «ما مِن حل واحد فحسب لخفض الحرارة في المدن»، معتبرة أن «معالجة مسألة تأثير موجة الحر على المباني، يتطلب توفير مجموعة حلول تتكيف مع سياقات مختلفة، بما في ذلك السياقات ذات الطابع التراثي»؛ فالألوان الفاتحة تحول دون تخزين الحرارة في غلاف المبنى نظرًا إلى كونها عاكسة لأشعة الشمس. ويدعم مؤيدو هذا الحل وجهة نظرهم بمثال يُظهر أن القدامى كانوا يعتمدونه هو القرى البيضاء الشهيرة في أرخبيل سيكلاديز أو الأندلس.

وتتمثل أهم الإجراءات بالنسبة إلى المباني السكنية في حماية النوافذ من الإشعاع الشمسي... وإعادة النظر من زاوية أوسع في التخطيط المدني من خلال توفير قدر من المساحات الخضراء في المدن.

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وقالت المسؤولة عن التخطيط المدني في المجلس البلدي لمدينة غرونوبل (جنوب شرق فرنسا) مارغو بيلير «نحن لا ندّعي أن السقف الأبيض حل معجزة، لكننا بدأنا نعتمده في سياساتنا العامة»، إذ أتاح تطبيق هذه الطريقة على سطح مصنع قديم حوّل إلى مبنى للمكاتب خفض درجة الحرارة في داخله وحوله.

وأضافت المسؤولة البلدية المنتخبة في هذه المدينة التي يتولى دعاة حماية البيئة السلطة المحلية فيها «يجب أن يكون (السطح الأبيض) ضمن مجموعة كاملة من الأدوات لتخفيف الحرّ في المدينة، من بينها التخضير».