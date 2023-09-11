«الأخدود الملون».. أحد عجائب الطبيعة في سيناء

القاهرة - بوابة الوسط

ظلال الألوان تكسو جدرانه، وعروق الأملاح المعدنية تشكّل خطوطًا على أحجاره الرملية والجيرية، فتضفي عليها ألوانًا قرمزية وبرتقالية وفضية وذهبية وأرجوانية وحمراء وصفراء.

في تشكيل طبيعي جمالي، يزهو «الوادي الملون» كأحد أجمل عجائب الطبيعية في مدينة طابا بسيناء على حدود دولة فلسطين.

ويُعرف الوادي، الذي يبدو كمتاهة من الصخور الرملية الملونة التي تشبه مجرى نهر، باسم «الأخدود الملون»، لتنوع ألوان صخوره بين القرمزي والبرتقالي والأحمر والأصفر والأرجواني والذهبي.

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ويصل ارتفاع الصخور في بعض الأماكن فيه إلى 40 ـ 80 مترا.

ويعد الوادي أحد أهم المعالم الجيولوجية في مصر. كما يستهوي بصخوره العالية عشاق تسلق الجبال.

لوحة رسمتها السيول والأمطار

السبب الرئيسي في ظهور صخوره بهذا الجمال، هو تساقط السيول والأمطار بين الجبال على مدار السنين، لتُشكل في النهاية صخورًا بألوان متنوعة.

ويعدّ أفضل توقيت لزيارة الوادي بداية أكتوبر حتي أبريل بسبب اعتدال جو فصل الشتاء في مدينة نوبيع، وهي أقرب المدن إلي الوادي.

الأخدود الملون أحد عجائب الطبيعة في سيناء. (الإنترنت)

الأخدود الملون أحد عجائب الطبيعة في سيناء. (الإنترنت)